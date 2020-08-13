Бывший тренер "Шахтера" хочет забрать в Италию защитника "Динамо"

Томаш Кендзера в скором времени может перебраться в Рим

Защитник киевского "Динамо" Томаш Кендзера заинтересовал итальянскую "Рому", которую возглавляет бывший тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека. Об намерениях римского клуба сообщил итальянский журналист Альфредо Педулла. Ранее "Наполи" остановил переговоры по Миколенко, узнав, сколько хочет за него "Динамо".

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Журналист отмечает, что итальянский клуб контактировал с "Динамо" по поводу возможности трансфера 26-летнего поляка. Однако, как киевский клуб отреагировал на интерес "Ромы", которая стала пятой в Серии А, пока неизвестно.

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Напомним, что Кендзера играет за украинский клуб с лета 2017-го. В прошлом сезоне он провел за "Динамо" 39 матчей и сделал четыре результативные передачи. Авторитетный ресурс Transfermarkt оценил польского защитника в 2,8 миллиона евро. Действующий контракт Томаша с киевлянами рассчитан до лета 2021 года.

Реклама Томаш Кендзера / Фото: Getty Images В тренде Две украинские команды допустили к еврокубку без квалификации: как объяснили такое решение

Ранее мы также сообщали, что "Аталанта" готова купить еще одного украинца. За команду из Бергамо уже выступает Руслан Малиновский, а теперь в сферу интересов бронзового призера Серии А попал нападающий киевского "Динамо" Владислав Супряга.

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