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Итальянцы борются за игрока "Динамо": "Аталанта" готова купить еще одного украинца

12 августа, 19:57

Елена Павлова Елена Павлова

А "Болонья" уже предложила киевлянам немалые деньги за форварда

Итальянская "Аталанта", которая сегодня сыграет с "ПСЖ" в первом четвертьфинале Лиги чемпионов, думает усилиться еще одним украинцем. За команду из Бергамо уже выступает Руслан Малиновский, а теперь в сферу интересов бронзового призера Серии А попал нападающий киевского "Динамо" Владислав Супряга.

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Как информирует сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, "Аталанта" готова составить конкуренцию "Болонье" в борьбе за Супрягу, которого в "Динамо" оценивает в 15 млн евро. Причем середняк чемпионата Италии торгуется с киевским "Динамо" за "нового Шевченко". "Болонья" сделала киевлянам предложение взять форварда в аренду с обязательством через год выкупить – сообщает TuttoBolognaWeb. А также предлагает 9,5 миллионов евро и некоторые бонусы.

Владислав Супряга

Владислав Супряга / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Отметим, что Супряга вернулся в столичный клуб из "Днепра-1" и на данный момент готовится к новому сезону под руководством Мирчи Луческу. В минувшем сезоне Владислав Супряга выступал за "Днепр-1" и в 27 матчах забил 14 мячей (два – с пенальти).

Смотрите, кто такой Владислав Супряга

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Динамо Киев чемпионат Италии Аталанта Владислав Супряга
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