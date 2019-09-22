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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Цена победы "Динамо": Михайличенко потерял "боксера" в матче с "Ворсклой"

22 сентября, 20:32

Не исключено, что в нынешнем году мы Никиту Бурду больше на поле не увидим

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Победа "Динамо" над "Ворсклой" со счетом 5:0 далась киевлянам весьма дорогой ценой. В этом матче получили травмы сразу два футболиста столичной команды, кстати, оба – сборники Украины. Речь о полузащитнике Владимире Шепелеве и центрбеке Никите Бурде, известном тем, что для развития своей координации он посещает боксерские тренировки.

Обзор матча "Ворскла" – "Динамо" (0:5)

Шепелев был вынужденно заменен на Буяльского в конце первого тайма матча с "Ворсклой", а Бурда, получив травму мениска в столкновении с полтавчанином Васиным, на носилках покинул поле в начале второй половина поединка. Похоже, что у Никиты – серьезная проблема с коленом. И не исключено, что в этом году мы его на поле больше не увидим.

"У нас обойма не из 11 игроков, а довольно-таки больше. Единственный негатив – потеряли двух ключевых футболистов. Детальной информации пока нет, но боюсь, что у Бурды более серьезная травма", – отметил после матча с "Ворсклой" главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко.

Как мы писали ранее, после стартовых неудач Михайличенко подавал в отставку с поста главного тренера "Динамо". Однако президент столичного клуба прошение Алексея Александровича не удовлетворил.

Также мы сообщали, что "Шахтер" на Гагарина улетел в отрыв от "Десны". Обыграв черниговскую команду, "горняки" оторвались от второго места на космическое расстояние в 10 очков. При этом капитан "горняков" Тайсон отметился уже шестым ассистом в нынешнем чемпионате.

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0
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18
24
Забитые 24
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2
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8
4
2
2
9
4
5
14
Забитые 9
Пропущеные 4
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3
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3
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10
2
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Результаты последних матчей: Н П Н В П
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7
4
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9
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7
8
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1
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7
КолосКолосКол
7
3
1
3
6
9
-3
10
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8
МариупольМариупольМар
7
2
3
2
7
10
-3
9
Забитые 7
Пропущеные 10
Разница -3
Результаты последних матчей: Н Н В П Н
9
КарпатыКарпатыКар
8
2
2
4
6
11
-5
8
Забитые 6
Пропущеные 11
Разница -5
Результаты последних матчей: П В Н П В
10
ВорсклаВорсклаВор
8
2
1
5
8
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-6
7
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Пропущеные 14
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Результаты последних матчей: П П П В Н
11
ЛьвовЛьвовЛьв
8
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0
6
7
14
-7
6
Забитые 7
Пропущеные 14
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чемпионат Украины Динамо Киев Никита Бурда

Источник: Сегодня|Спорт

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