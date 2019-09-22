Цена победы "Динамо": Михайличенко потерял "боксера" в матче с "Ворсклой"

Не исключено, что в нынешнем году мы Никиту Бурду больше на поле не увидим

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Победа "Динамо" над "Ворсклой" со счетом 5:0 далась киевлянам весьма дорогой ценой. В этом матче получили травмы сразу два футболиста столичной команды, кстати, оба – сборники Украины. Речь о полузащитнике Владимире Шепелеве и центрбеке Никите Бурде, известном тем, что для развития своей координации он посещает боксерские тренировки.

Обзор матча "Ворскла" – "Динамо" (0:5)

Шепелев был вынужденно заменен на Буяльского в конце первого тайма матча с "Ворсклой", а Бурда, получив травму мениска в столкновении с полтавчанином Васиным, на носилках покинул поле в начале второй половина поединка. Похоже, что у Никиты – серьезная проблема с коленом. И не исключено, что в этом году мы его на поле больше не увидим.

"У нас обойма не из 11 игроков, а довольно-таки больше. Единственный негатив – потеряли двух ключевых футболистов. Детальной информации пока нет, но боюсь, что у Бурды более серьезная травма", – отметил после матча с "Ворсклой" главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко.

Как мы писали ранее, после стартовых неудач Михайличенко подавал в отставку с поста главного тренера "Динамо". Однако президент столичного клуба прошение Алексея Александровича не удовлетворил.

Также мы сообщали, что "Шахтер" на Гагарина улетел в отрыв от "Десны". Обыграв черниговскую команду, "горняки" оторвались от второго места на космическое расстояние в 10 очков. При этом капитан "горняков" Тайсон отметился уже шестым ассистом в нынешнем чемпионате.

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