"Динамо" прорвало: видео голов и обзор матча Премьер-лиги в Полтаве

"Динамо" раззабивалось в Полтаве / Фото: Facebook

В Полтаве проходит матч восьмого тура футбольного чемпионата Украины между "Ворсклой" и "Динамо". Букмекеры прочили "Динамо" победу со счетом 2:0, однако по факту голов в этом поединке оказалось даже больше.

ВОРСКЛА – ДИНАМО – 0:3

(Цыганков, 9, Шабанов, 35, Де Пена, 37)

Уже на 9-й минуте "Динамо" открыло счет в матче с "Ворсклой". Миколенко убрал на замахе Пердуту и подал на дальнюю штангу, где Цыганков ударом в касание отправил мяч в ворота полтавчан.

На 35-й минуте счет в матче "Ворскла" – "Динамо" стал 2:0 в пользу киевлян. Центральный защитник "бело-синих" Шабанов выиграл позиционную борьбу после подачи углового и удвоил преимущество динамовцев.

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Не успела "Ворскла" прийти в себя, как счет стал уже 3:0 в пользу "Динамо". На 37-й минуте отличился Де Пена. Ассистом в ходе кинжальной контратаки Карлоса снабдил Цыганков.

Матч "Ворскла" – "Динамо" продолжается. Команды играют второй тайм...

Где смотреть матч УПЛ "Ворскла" – "Динамо"

Накануне стало известно, что Михайличенко подавал в отставку с поста главного тренера "Динамо". Однако президент столичного клуба прошение Алексея Александровича не удовлетворил.

Также мы сообщали, что "Шахтер" на Гагарина улетел в отрыв от "Десны". Обыграв черниговскую команду, "горняки" оторвались от второго места на космическое расстояние в 10 очков. При этом капитан "горняков" Тайсон отметился уже шестым ассистом в нынешнем чемпионате.

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