"Что будет через пару недель?" – Футболист "Шахтера" меняет занятия на карантине

Евгений Коноплянка находит себе новые дела третий день подряд

Спортсмены на карантине из-за коронавируса продолжают удивлять фанатов, да и порой самих себя новыми занятиями. В последнее время активизировался полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Евгений Коноплянка. Пару дней назад мы писали, что Коноплянка занялся кулинарией.

На следующий день футболист нашел себе еще одно очень важное дело. На этот раз Конополянка занялся с дочерью рисованием. И вот сегодня, в четверг, Женя "докатился" до уборки квартиры. 30-летний спортсмен разместил в соцсетях фото и подписал его многообещающе:

"Боюсь представить, что может быть через пару недель. Стоп, коронавирус, а то я этого не переживу".

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Поклонники футболиста очень живо и быстро отреагировали на фотографию со шваброй и пылесосом: "Мистер пропер", "Если тебя держат в заложниках, подай знак", "Скоро будешь и готовить, и стирать, и гладить"...

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Напомним, что общегосударственный карантин в Украине введен до 24 апреля: раньше этой даты спортивные соревнования не начнутся.

Смотрите, как Коноплянка забивал за "Шахтер" в ворота "Колоса" в чемпионате Украины

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