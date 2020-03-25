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Мастер рисования: Коноплянку потроллили после того, как он на карантине возомнил себя учителем

25 марта, 15:47

Богдан Юрков

Стоило футболисту назвать себя мастером изобразительного искусства, как в его адрес посыпались подколки

Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Евгений Коноплянка продемонстрировал своим фолловерам, чем занимается на карантине. Вингер опубликовал фото со своей дочерью, которую учит рисовать. "Ну, а сегодня у нас урок. Под контролем учителя", – написал под фотографией футболист.

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Подписчики Евгения Коноплянки после опубликованного фото принялись активно троллить игрока. "У дочки босые ноги, а сам в тапочках на голой плитке", – упрекают вингера одни. "Где учитель? Не приехал еще?" – шутят другие. А вот бывший партнер Евгения Коноплянки по сборной Украины Вячеслав Шевчук оценил изобретательность фотографа. "Жена на люстру залезла фотографировать", – отметил с юмором ракурс кадра Шевчук.

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Напомним, ранее Коноплянка приготовил дома ризотто, приняв вызов от шеф-повара "Шахтера" и сборной Украины, после чего передал эстафету челленджа "Сам себе шеф" Александру Зинченко.

Смотрите, как забивает Коноплянка

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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карантин чемпионат Украины Шахтер Донецк Евгений Коноплянка

Источник: Сегодня|Спорт

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