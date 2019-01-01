Дерби донецка: обзор матча УПЛ "Олимпик" – "Шахтер"

Олимпик - Шахтер / Фото: официальный сайт УПЛ

Донецкий "Шахтер" разгромил донецкий "Олимпик" в 6-м туре чемпионата Украины. Донецкое дерби прошло в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. "Горняки" забили по два гола в каждом из таймов. Мы вели онлайн трансляцию "Олимпик" – "Шахтер" на нашем сайте.

"Олимпик" – "Шахтер" 0:4

Реклама

Голы: Мораес, 13, Соломон, 45+3, Марлос, 60, Мораес, 80

"Олимпик": Халими, Зотько, Цымбалюк, Вантух (Ксенз, 45+2), Тейшейра, Фабиньо (Г.Пасич, 35), Салу, Е.Пасич, Завийский, Политыло, Матар (Чарльз, 76)

"Шахтер": Пятов, Кривцов (Бондарь, 68), Исмаили (Сиприано, 80), Матвиенко, Соломон, Болбат, Тете, Марлос, Патрик, Степаненко (Коваленко, 62), Мораес

Предупреждены: Завийский, 28, Зотько, 53 – Марлос, 9, Бондарь, 87

В предыдущем туре чемпионата Украины "Олимпик" сенсационно отобрал очки у "Динамо". Напомним, в 5-м туре Украинской Премьер-лиги на 150-летие Донецка "Шахтер" разгромил "Мариуполь" (5:1), а Вакула забил единственный мяч в составе азовцев, который получился весьма эффектным:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама