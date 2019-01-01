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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Дерби донецка: обзор матча УПЛ "Олимпик" – "Шахтер"

1 сентября, 19:25

"Горняки" разгромили соперника

Олимпик - Шахтер

Олимпик - Шахтер / Фото: официальный сайт УПЛ

Донецкий "Шахтер" разгромил донецкий "Олимпик" в 6-м туре чемпионата Украины. Донецкое дерби прошло в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. "Горняки" забили по два гола в каждом из таймов. Мы вели онлайн трансляцию "Олимпик" – "Шахтер" на нашем сайте.

"Олимпик" – "Шахтер" 0:4

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Голы: Мораес, 13, Соломон, 45+3, Марлос, 60, Мораес, 80

"Олимпик": Халими, Зотько, Цымбалюк, Вантух (Ксенз, 45+2), Тейшейра, Фабиньо (Г.Пасич, 35), Салу, Е.Пасич, Завийский, Политыло, Матар (Чарльз, 76)

"Шахтер": Пятов, Кривцов (Бондарь, 68), Исмаили (Сиприано, 80), Матвиенко, Соломон, Болбат, Тете, Марлос, Патрик, Степаненко (Коваленко, 62), Мораес

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Сценарий 1 сентября

Предупреждены: Завийский, 28, Зотько, 53 – Марлос, 9, Бондарь, 87

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
6
6
0
0
19
3
16
18
Забитые 19
Пропущеные 3
Разница 16
Результаты последних матчей: В В В В В
2
ДеснаДеснаДес
6
3
2
1
7
2
5
11
Забитые 7
Пропущеные 2
Разница 5
Результаты последних матчей: Н В Н В В
3
ЗаряЗаряЗар
5
3
1
1
7
4
3
10
Забитые 7
Пропущеные 4
Разница 3
Результаты последних матчей: В П В Н В
4
АлександрияАлександрияАле
6
3
0
3
7
10
-3
9
Забитые 7
Пропущеные 10
Разница -3
Результаты последних матчей: В П В В П
5
Днепр-1Днепр-1Дне
6
2
2
2
8
7
1
8
Забитые 8
Пропущеные 7
Разница 1
Результаты последних матчей: В П Н П Н
6
ДинамоДинамоДин
4
2
1
1
7
3
4
7
Забитые 7
Пропущеные 3
Разница 4
Результаты последних матчей: Н П В В
7
ВорсклаВорсклаВор
6
2
1
3
7
7
0
7
Забитые 7
Пропущеные 7
Разница 0
Результаты последних матчей: П В Н В П
8
МариупольМариупольМар
5
2
1
2
6
9
-3
7
Забитые 6
Пропущеные 9
Разница -3
Результаты последних матчей: В П Н В П
9
КолосКолосКол
6
2
1
3
5
9
-4
7
Забитые 5
Пропущеные 9
Разница -4
Результаты последних матчей: П П Н П В
10
ЛьвовЛьвовЛьв
6
2
0
4
7
12
-5
6
Забитые 7
Пропущеные 12
Разница -5
Результаты последних матчей: П В П П П
11
КарпатыКарпатыКар
6
1
2
3
4
8
-4
5
Забитые 4
Пропущеные 8
Разница -4
Результаты последних матчей: Н П В Н П
12
ОлимпикОлимпикОли
6
0
1
5
3
13
-10
1
Забитые 3
Пропущеные 13
Разница -10
Результаты последних матчей: П Н П П П

В предыдущем туре чемпионата Украины "Олимпик" сенсационно отобрал очки у "Динамо".  Напомним, в 5-м туре Украинской Премьер-лиги на 150-летие Донецка "Шахтер" разгромил "Мариуполь" (5:1), а Вакула забил единственный мяч в составе азовцев, который получился весьма эффектным:

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Источник: Сегодня|Спорт

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