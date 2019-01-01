"Заря" – "Динамо", "Олимпик" – "Шахтер": расписание и результаты шестого тура УПЛ

В чемпионате Украины по футболу пришла пора матчей шестого тура. Центральным станет поединок в Запорожье, где "Заря" встретится с "Динамо". Это будет первое в истории противостояние нынешних коучей команд. Луганчан перед началом сезона возглавил Виктор Скрипник, не сумевший вывести "Зарю" в групповой раунд Лиги Европы. А бразды правления киевлянами после вылета из ЛЧ и отставки Александра Хацкевича принял Алексей Михайличенко.
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Напомним, после своего дебюта в предыдущем туре Михайличенко был освистан болельщиками "Динамо" за то, что не смог справиться с худшей командой чемпионата – киевляне сыграли вничью 1:1 с "Олимпиком".
А немногим позже Михайличенко обвинили в том, что он загнал команду в стиле Кварцяного. Дескать, новый тренер "Динамо" измотал футболистов, устроив им военный лагерь.
Чемпионат Украины, 6 тур
Пятница, 30 августа
19:00 "Десна" – "Карпаты"
ТВ: УНИАН
Стадион им.Гагарина, Чернигов
Букмекеры: 2.05 – 3.10 – 3.40
Суббота, 31 августа
17:00 "Ворскла" – "Александрия"
ТВ: "Футбол 2", oll.tv
Стадион "Ворскла", Полтава
Букмекеры: 2.75 – 3.00 – 2.50
17:00 "Днепр-1" – "Колос"
ТВ: УНИАН
"Днепр-Арена", Днепр
Букмекеры: 2.00 – 3.10 – 3.60
19:30 "Львов" – "Мариуполь"
ТВ: "Футбол 2", oll.tv
"Арена Львов", Львов
Букмекеры: 2.40 – 3.00 – 2.85
Воскресенье, 1 сентября
17:00 "Олимпик" – "Шахтер"
ТВ: "Футбол 2", oll.tv
Стадион "Динамо", Киев
Букмекеры: 14.00 – 6.75 – 1.13
19:30 "Заря" – "Динамо"
ТВ: "2+2"
"Славутич-Арена", Запорожье
Букмекеры: 4.60 – 4.10 – 1.57
Смотрите, как "Шахтер" в 5-м туре разгромил "Мариуполь"
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