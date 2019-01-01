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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Заря" – "Динамо", "Олимпик" – "Шахтер": расписание и результаты шестого тура УПЛ

30 августа, 18:59

Центральным будет противостояние команд Виктора Скрипника и Алексея Михайличенко в Запорожье

В чемпионате Украины по футболу пришла пора матчей шестого тура. Центральным станет поединок в Запорожье, где "Заря" встретится с "Динамо". Это будет первое в истории противостояние нынешних коучей команд. Луганчан перед началом сезона возглавил Виктор Скрипник, не сумевший вывести "Зарю" в групповой раунд Лиги Европы. А бразды правления киевлянами после вылета из ЛЧ и отставки Александра Хацкевича принял Алексей Михайличенко.

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Напомним, после своего дебюта в предыдущем туре Михайличенко был освистан болельщиками "Динамо" за то, что не смог справиться с худшей командой чемпионата – киевляне сыграли вничью 1:1 с "Олимпиком".

А немногим позже Михайличенко обвинили в том, что он загнал команду в стиле Кварцяного. Дескать, новый тренер "Динамо" измотал футболистов, устроив им военный лагерь.

Чемпионат Украины, 6 тур

Пятница, 30 августа

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19:00 "Десна" – "Карпаты"
ТВ: УНИАН
Стадион им.Гагарина, Чернигов
Букмекеры: 2.05 – 3.10 – 3.40

Суббота, 31 августа

17:00 "Ворскла" – "Александрия"
ТВ: "Футбол 2", oll.tv
Стадион "Ворскла", Полтава
Букмекеры: 2.75 – 3.00 – 2.50

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17:00 "Днепр-1" – "Колос"
ТВ: УНИАН
"Днепр-Арена", Днепр
Букмекеры: 2.00 – 3.10 – 3.60

19:30 "Львов" – "Мариуполь"
ТВ: "Футбол 2", oll.tv
"Арена Львов", Львов
Букмекеры: 2.40 – 3.00 – 2.85

Воскресенье, 1 сентября

17:00 "Олимпик" – "Шахтер"
ТВ: "Футбол 2", oll.tv
Стадион "Динамо", Киев
Букмекеры: 14.00 – 6.75 – 1.13

19:30 "Заря" – "Динамо"
ТВ: "2+2"
"Славутич-Арена", Запорожье
Букмекеры: 4.60 – 4.10 – 1.57

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
5
5
0
0
15
3
12
15
Забитые 15
Пропущеные 3
Разница 12
Результаты последних матчей: В В В В В
2
ДеснаДеснаДес
5
3
1
1
7
2
5
10
Забитые 7
Пропущеные 2
Разница 5
Результаты последних матчей: В Н В В П
3
ЗаряЗаряЗар
5
3
1
1
7
4
3
10
Забитые 7
Пропущеные 4
Разница 3
Результаты последних матчей: В П В Н В
4
ДинамоДинамоДин
4
2
1
1
7
3
4
7
Забитые 7
Пропущеные 3
Разница 4
Результаты последних матчей: Н П В В
5
ВорсклаВорсклаВор
5
2
1
2
7
6
1
7
Забитые 7
Пропущеные 6
Разница 1
Результаты последних матчей: В Н В П П
6
КолосКолосКол
5
2
1
2
4
7
-3
7
Забитые 4
Пропущеные 7
Разница -3
Результаты последних матчей: П Н П В В
7
ЛьвовЛьвовЛьв
5
2
0
3
7
11
-4
6
Забитые 7
Пропущеные 11
Разница -4
Результаты последних матчей: В П П П В
8
АлександрияАлександрияАле
5
2
0
3
6
10
-4
6
Забитые 6
Пропущеные 10
Разница -4
Результаты последних матчей: П В В П П
9
Днепр-1Днепр-1Дне
5
1
2
2
6
6
0
5
Забитые 6
Пропущеные 6
Разница 0
Результаты последних матчей: П Н П Н В
10
КарпатыКарпатыКар
5
1
1
3
4
8
-4
4
Забитые 4
Пропущеные 8
Разница -4
Результаты последних матчей: П В Н П П
11
МариупольМариупольМар
4
1
1
2
5
9
-4
4
Забитые 5
Пропущеные 9
Разница -4
Результаты последних матчей: П Н В П
12
ОлимпикОлимпикОли
5
0
1
4
3
9
-6
1
Забитые 3
Пропущеные 9
Разница -6
Результаты последних матчей: Н П П П П

Смотрите, как "Шахтер" в 5-м туре разгромил "Мариуполь"

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чемпионат Украины Динамо Киев Шахтер Донецк Заря Луганск

Источник: Сегодня|Спорт

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