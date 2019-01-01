"Заря" – "Динамо", "Олимпик" – "Шахтер": расписание и результаты шестого тура УПЛ

Центральным будет противостояние команд Виктора Скрипника и Алексея Михайличенко в Запорожье

В чемпионате Украины по футболу пришла пора матчей шестого тура. Центральным станет поединок в Запорожье, где "Заря" встретится с "Динамо". Это будет первое в истории противостояние нынешних коучей команд. Луганчан перед началом сезона возглавил Виктор Скрипник, не сумевший вывести "Зарю" в групповой раунд Лиги Европы. А бразды правления киевлянами после вылета из ЛЧ и отставки Александра Хацкевича принял Алексей Михайличенко.

Читайте также: Известны все соперники группового этапа Лиги Европы-2019/20

Напомним, после своего дебюта в предыдущем туре Михайличенко был освистан болельщиками "Динамо" за то, что не смог справиться с худшей командой чемпионата – киевляне сыграли вничью 1:1 с "Олимпиком".

А немногим позже Михайличенко обвинили в том, что он загнал команду в стиле Кварцяного. Дескать, новый тренер "Динамо" измотал футболистов, устроив им военный лагерь.

Чемпионат Украины, 6 тур

Пятница, 30 августа

Реклама

19:00 "Десна" – "Карпаты"

ТВ: УНИАН

Стадион им.Гагарина, Чернигов

Букмекеры: 2.05 – 3.10 – 3.40

Суббота, 31 августа

17:00 "Ворскла" – "Александрия"

ТВ: "Футбол 2", oll.tv

Стадион "Ворскла", Полтава

Букмекеры: 2.75 – 3.00 – 2.50

17:00 "Днепр-1" – "Колос"

ТВ: УНИАН

"Днепр-Арена", Днепр

Букмекеры: 2.00 – 3.10 – 3.60

19:30 "Львов" – "Мариуполь"

ТВ: "Футбол 2", oll.tv

"Арена Львов", Львов

Букмекеры: 2.40 – 3.00 – 2.85

Воскресенье, 1 сентября

17:00 "Олимпик" – "Шахтер"

ТВ: "Футбол 2", oll.tv

Стадион "Динамо", Киев

Букмекеры: 14.00 – 6.75 – 1.13

19:30 "Заря" – "Динамо"

ТВ: "2+2"

"Славутич-Арена", Запорожье

Букмекеры: 4.60 – 4.10 – 1.57

Смотрите, как "Шахтер" в 5-м туре разгромил "Мариуполь"

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама