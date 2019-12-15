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"Десна" – "Динамо": прямая видеотрансляция матча чемпионата Украины

15 декабря, 13:51

В Чернигове сойдутся третья и четвертая команды чемпионата Украины

15 декабря черниговская "Десна" на стадионе имени Юрия Гагарина примет киевское "Динамо" в рамках 18-го тура чемпионата Украины. Поединок начнется в 14:00. "Десна" – "Динамо" смотреть можно с помощью нашей мультимедийной трансляции. Также прямая видеотрансляция встречи доступна на нашем сайте.

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История противостояния "Десны" и "Динамо" насчитывает всего четыре поединка. Впервые команды пересеклись в Кубке Украины в сезоне 2017/2018, тогда киевляне в гостях обыграли черниговцев 2:0. После этого было еще три встречи в рамках Премьер-лиги – два матча завершились в пользу "Динамо", а вот последняя встреча команд в Киеве неожиданно осталась за "Десной".

Что касается турнирного положения, то команды подошли к очному поединку в одинаковом положении. После 17-ти туров оба клуба имеют по 33 балла и делят третью-четвертую строчки в турнирной таблице Премьер-лиги. Победа позволит потеснить со второй позиции луганскую "Зарю" и уйти на зимний перерыв с более хорошим настроением.

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Смотрите, как "Динамо" играло с "Лугано" в Лиге Европы:

Правда, вряд ли победа в Чернигове сильно развеселит "Динамо" – киевляне бесславно вылетели из Лиги Европы, а во внутреннем чемпионате практически попрощались с надеждами на чемпионство, ведь "Шахтер" оторвался от них уже на 17 очков.

Букмекеры считают "Динамо" фаворитом матча: коэффициент на победу команды Алексея Михайличенко – 1.75, на ничью – 3.70, на победу Десны" – 3.90. Подробный прогноз букмекеров на матч "Десна" – "Динамо"есть на нашем сайте.

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Источник: Сегодня|Спорт

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