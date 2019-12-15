Где смотреть матч "Десна" – "Динамо" в чемпионате Украины

Список трансляций поединка "Десна" - "Динамо" в чемпионате Украины на ТВ и в интернете

Денис Гармаш / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

В воскресенье в рамках 18-го тура чемпионата Украины в Чернигове на стадионе имени Юрия Гагарина состоится матч между местной "Десной" и киевским "Динамо". На поле сойдутся два претендента на серебряные медали Премьер-лиги. Встреча начнется в 14:00 и будет показана в прямом эфире на ТВ и в интернете. "Десна" – "Динамо" онлайн уже доступен на нашем сайте.

Сейчас только ленивый не критикует "Динамо" за последние результаты команды – киевляне позорно вылетели из Лиги Европы, выиграв лишь один матч на групповом этапе, хотя были главным фаворитом квартета.

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В чемпионате Украины дела динамовцев не намного лучше. Отставание от "Шахтера" составляет 17 очков, а за вторую строчку еще предстоит упорная борьба с "Зарей", "Александрией" и той же "Десной". Правда, пока это получается у команды Алексея Михайличенко не очень успешно – в матчах против прямых конкурентов киевляне уже потеряли восемь баллов (поражение и ничья с "Зарей", поражение от "Десны").

У "Динамо" сегодня не сыграет дисквалифицированный Тамаш Кадар, а Артем Беседин и Жерсон Родригес остались вне заявки. Как сообщает официальный сайт команды, у Беседина повреждение.

Букмекеры считают "Динамо" фаворитом матча: коэффициент на победу команды Алексея Михайличенко – 1.75, на ничью – 3.70, на победу Десны" – 3.90. Подробный прогноз букмекеров на матч "Десна" – "Динамо".

Смотреть матч "Десна" – "Динамо":

"2+2", Live

Youtube

Текстовый онлайн на segodnya.ua

Видеотрансляция на сайте segodnya.ua

Как мы писали ранее, в Чернигове на матч "Десны" с "Динамо" заманивают звездой эстрады. Гимн Украины в воскресенье перед встречей чемпионата Украины споет Тина Кароль.

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