Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,56
26,24

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи

"Десна" – "Динамо": онлайн матча чемпионата Украины

15 декабря, 11:52

Мультимедийная онлайн трансляция последнего матча "Динамо" в этом году

"Динамо" нужна победа

"Динамо" нужна победа / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Реклама

В воскресенье, 15 декабря, киевское "Динамо" проведет последний матч в 2019 году. В рамках 18-го тура чемпионата Украины киевляне в Чернигове сыграют с местной "Десной". Поединок пройдет на стадионе имени Гагарина и начнется в 14:00. На нашем сайте пройдет мультимедийная онлайн трансляция с видео голов и описанием всех опасных моментов.

ОНЛАЙН МАТЧА "ДЕСНА" – "ДИНАМО"

Киевляне сенсационно вылетели из Лиги Европы, не сумев обыграть дома "Лугано" (1:1), поэтому победа в Чернигове, хоть и не реабилитирует команду в глазах болельщиков, но может хоть немного сгладить неудачное окончание года. Читайте, что думает о провале киевской команды в еврокубках ее бывший тренер Йожеф Сабо.

"Способ один: только работать, работать и работать! Нужно анализировать, брать лучшее, отбрасывать худшее и идти дальше", – сказал после матча с "Лугано" Алексей Михайличенко.

"Десна" же, напротив, достаточно успешно провела первую половину сезона и продолжает бороться за медали чемпионата Украины. Перед очным поединком черниговцы и киевляне находятся в одинаковом положении – они имеют по 33 балла и делят третье-четвертое место в турнирной таблице. Сегодняшний победитель выйдет на чистое второе место, которое сейчас занимает луганская "Заря".

Читайте также: Неудачи "Динамо" в чемпионате и еврокубках – кто виноват и что делать

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
18
16
2
0
50
9
41
50
Забитые 50
Пропущеные 9
Разница 41
Результаты последних матчей: В В Н В В
2
ЗаряЗаряЗар
18
10
4
4
34
16
18
34
Забитые 34
Пропущеные 16
Разница 18
Результаты последних матчей: П В В П В
3
ДеснаДеснаДес
17
10
3
4
29
12
17
33
Забитые 29
Пропущеные 12
Разница 17
Результаты последних матчей: В В П Н В
4
ДинамоДинамоДин
17
10
3
4
35
12
23
33
Забитые 35
Пропущеные 12
Разница 23
Результаты последних матчей: П В В П В
5
АлександрияАлександрияАле
17
9
3
5
21
16
5
30
Забитые 21
Пропущеные 16
Разница 5
Результаты последних матчей: В П В Н В
6
МариупольМариупольМар
18
5
7
6
17
26
-9
22
Забитые 17
Пропущеные 26
Разница -9
Результаты последних матчей: В Н Н П Н
7
КолосКолосКол
18
6
2
10
18
31
-13
20
Забитые 18
Пропущеные 31
Разница -13
Результаты последних матчей: П В П В П
8
Днепр-1Днепр-1Дне
17
5
3
9
17
26
-9
18
Забитые 17
Пропущеные 26
Разница -9
Результаты последних матчей: П В В Н П
9
ОлимпикОлимпикОли
18
5
3
10
16
32
-16
18
Забитые 16
Пропущеные 32
Разница -16
Результаты последних матчей: П П П В Н
10
ЛьвовЛьвовЛьв
18
4
3
11
14
32
-18
15
Забитые 14
Пропущеные 32
Разница -18
Результаты последних матчей: В Н П П В
11
КарпатыКарпатыКар
17
2
5
10
14
31
-17
11
Забитые 14
Пропущеные 31
Разница -17
Результаты последних матчей: П П П Н П
12
ВорсклаВорсклаВор
17
3
2
12
10
32
-22
11
Забитые 10
Пропущеные 32
Разница -22
Результаты последних матчей: П В П П П

В первом круге "Десна" уже шокировала "Динамо", обыграв команду Алексея Михайличенко в Киеве со счетом 2:1. Правда, команда Александра Рябоконя лучше играет на выезде, а дома статистика у них не очень впечатляющая – всего три победы против семи в гостях. Киевляне, кстати, тоже лучше играют на выезде, где они в текущем сезоне одержали шесть побед, а родные стены способствовали лишь четырем победам.

"Динамо" подходит к ответственному поединку с определенными кадровыми проблемами: из-за дисквалификации поединок пропустит Тамаш Кадар, Артем Беседин травмирован, а Жерсон Родригес по неизвестной причине остался вне заявки.

Букмекеры о матче "Десна" – "Динамо":

Тем не менее, букмекеры считают "Динамо" фаворитом матча: коэффициент на победу команды Алексея Михайличенко – 1.75, на ничью – 3.70, на победу Десны" – 3.90.

Как мы писали ранее, в Чернигове на матч "Десны" с "Динамо" заманивают звездой эстрады. Гимн Украины в воскресенье перед встречей чемпионата Украины споет Тина Кароль.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

онлайн чемпионат Украины Динамо Киев Десна Чернигов

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Чемпионат Украины по футболу 17-й тур – расписание, результаты, таблица
Чемпионат Украины по футболу 17-й тур – расписание, результаты, таблицаЧУ по футболу
"Заря" – "Шахтер" онлайн-трансляция матча лидеров чемпионатаЧУ по футболу
"Шахтер" – "Олимпик": донецкое дерби закончилось разгромом гостейЧУ по футболу
Что и когда смотреть болельщику на выходных: расписание трансляций спорта на ТВ
Что и когда смотреть болельщику на выходных: расписание трансляций спорта на ТВДругие
"Заря" в суперматче обыграла в Киеве "Динамо" и вышла на второе место в чемпионате УкраиныЧУ по футболу
Прогноз, расписание и результаты 18-го тура чемпионата Украины
Прогноз, расписание и результаты 18-го тура чемпионата УкраиныЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...