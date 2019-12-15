"Десна" – "Динамо": онлайн матча чемпионата Украины

Мультимедийная онлайн трансляция последнего матча "Динамо" в этом году

"Динамо" нужна победа / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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В воскресенье, 15 декабря, киевское "Динамо" проведет последний матч в 2019 году. В рамках 18-го тура чемпионата Украины киевляне в Чернигове сыграют с местной "Десной". Поединок пройдет на стадионе имени Гагарина и начнется в 14:00. На нашем сайте пройдет мультимедийная онлайн трансляция с видео голов и описанием всех опасных моментов.

ОНЛАЙН МАТЧА "ДЕСНА" – "ДИНАМО"

Киевляне сенсационно вылетели из Лиги Европы, не сумев обыграть дома "Лугано" (1:1), поэтому победа в Чернигове, хоть и не реабилитирует команду в глазах болельщиков, но может хоть немного сгладить неудачное окончание года. Читайте, что думает о провале киевской команды в еврокубках ее бывший тренер Йожеф Сабо.

"Способ один: только работать, работать и работать! Нужно анализировать, брать лучшее, отбрасывать худшее и идти дальше", – сказал после матча с "Лугано" Алексей Михайличенко.

"Десна" же, напротив, достаточно успешно провела первую половину сезона и продолжает бороться за медали чемпионата Украины. Перед очным поединком черниговцы и киевляне находятся в одинаковом положении – они имеют по 33 балла и делят третье-четвертое место в турнирной таблице. Сегодняшний победитель выйдет на чистое второе место, которое сейчас занимает луганская "Заря".

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В первом круге "Десна" уже шокировала "Динамо", обыграв команду Алексея Михайличенко в Киеве со счетом 2:1. Правда, команда Александра Рябоконя лучше играет на выезде, а дома статистика у них не очень впечатляющая – всего три победы против семи в гостях. Киевляне, кстати, тоже лучше играют на выезде, где они в текущем сезоне одержали шесть побед, а родные стены способствовали лишь четырем победам.

"Динамо" подходит к ответственному поединку с определенными кадровыми проблемами: из-за дисквалификации поединок пропустит Тамаш Кадар, Артем Беседин травмирован, а Жерсон Родригес по неизвестной причине остался вне заявки.

Букмекеры о матче "Десна" – "Динамо":

Тем не менее, букмекеры считают "Динамо" фаворитом матча: коэффициент на победу команды Алексея Михайличенко – 1.75, на ничью – 3.70, на победу Десны" – 3.90.

Как мы писали ранее, в Чернигове на матч "Десны" с "Динамо" заманивают звездой эстрады. Гимн Украины в воскресенье перед встречей чемпионата Украины споет Тина Кароль.

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