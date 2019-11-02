"Десна" минимально обыграла "Ворсклу" и вернулась на вторую строчку

В поединке 13-го тура чемпионата Украины "Ворскла" минимально проиграла "Десне" со счетом 1:0.

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Защитник гостей Максим Имереков на 76-й минуте забил единственный гол в матче, сыграв на добивании после исполнения штрафного удара.

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Благодаря этой победе черниговцы обошли в турнирной таблице Украинской премьер-лиги "Динамо" и поднялись на второе место. Киевляне завтра проведут свой матч со "Львовом".

"Ворскла": Резник – Мельничук, Чеснаков, Мартыненко, Пердута – Петрович (Скляр, 66), Габелок (Кравченко, 46) – Луизао, Якубу (Ребенок, 84) – Козыренко, Коломоец.

"Десна": Паст – Западня (Мостовой, 46), Гитченко, Имереков, Д. Фаворов – А. Фаворов, Огиря, Хлебас (Картушов, 83), Калитвинцев – Дегтярев (Филиппов, 73), Богданов.

Кстати, Киевское "Динамо" потеряло очки в матче 12-го тура чемпионата Украины, не сумев обыграть на своем поле одного из аутсайдеров турнира – львовские "Карпаты" (1:1).

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