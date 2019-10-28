Наставника "Десны" в четвертый раз признали лучшим в УПЛ

Тренер "Десны" Александр Рябоконь / Фото: Facebook

Главный тренер "Десны" Александр Рябоконь признан лучшим тренером 12-го тура чемпионата Украины.

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Его команда одержала уверенную выездную победу над "Львовом", благодаря чему продолжают идти на третьем месте в чемпионате Украины.

Смотрите обзор матча "Львов" – "Десна":

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У "Десны" 23 очка, что на одно меньше, чем у "Динамо". От лидирующего "Шахтера" команда Рябоконя отстает на 11 очков.

Александр Рябоконь / Фото: официальный сайт УПЛ В тренде Украина на Итоговом чемпионате: онлайн матча Свитолина – Плишкова

Отметим, что главный тренер "Десны" Александр Рябоконь уже в четвертый раз признается лучшим тренером тура в чемпионате Украины. В следующем туре "Десна" дома сыграет против "Ворсклы" второго ноября.

Кстати, Киевское "Динамо" потеряло очки в матче 12-го тура чемпионата Украины, не сумев обыграть на своем поле одного из аутсайдеров турнира – львовские "Карпаты" (1:1).

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Смотрите, как "Динамо" обыгрывало "Шахтер" в Суперкубке-2019

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