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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Десятикратный! Вратарь "Шахтера" догнал по титулам двух знаменитых футболистов чемпионата Украины

20 июня, 22:13

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Андрей Пятов отметил юбилей, которого ранее достигли Владислав Ващук и Дарио Срна

В субботу вечером "Шахтер" обыграл "Александрию" в чемпионате Украины и досрочно стал обладателем золотых медалей. Это чемпионство стало для "горняков" 13-м в истории, а для голкипера Андрея Пятов – юбилейным.

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35-летний уроженец Кропивницкого перешел из "Ворсклы" в "Шахтер" в 2007 году и за 13 лет с донецким клубом десять раз становился чемпионом. По этому показателю Пятов догнал двух своих предшественников: одноклубника Дарио Срну, который нынче уже работает у "горняков" тренером, и бывшего защитника киевского "Динамо" Владислава Ващука. У этого трио – по десять золотых медалей.

Также "Шахтер" обогнал киевское "Динамо" по количеству трофеев среди украинских клубов.

Рекордсменом же остается многолетний кипер "Динамо" и сборной Александр Шовковский. СаШо 14 раз становился чемпионом Украины. Однако, в отличие от Ващука и Срны, у Пятова есть еще возможность пополнить свою коллекцию наград, ведь вешать бутсы на гвоздь он пока что не собирается. Но, по его словам, каждый следующий титул брать все сложнее.

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К тому же чемпионство "Шахтера" ознаменовалось невероятным рекордом: за пять туров до финиша никто на брал "золото".

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Смотрите, как ранее Андрей рассказывал о тренировках в детстве на асфальте и призывал мечтать:

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