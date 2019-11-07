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"Динамо" наказано за поведение болельщиков в матче с "Шахтером"

7 ноября, 20:51

Клуб оштрафовали за пиротехнику

Динамо киев

Динамо киев / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской Ассоциации Футбола (УАФ) принял решение оштрафовать "Динамо" за поведение болельщиков во время матча 1/8 Кубка Украины против "Шахтера".

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Согласно решению дисциплинарного органа, на "Динамо" наложен штраф в размере 179 тысяч гривен за использование болельщиками "бело-синих" пиротехнических средств во время матча с "Шахтером", 30 октября.

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"Динамо" идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата Украины, уступая лидеру чемпионата "Шахтеру" 10 очков.

В ближайшее воскресенье, 10 ноября, "Динамо" сыграет в Харькове против "Шахтера" в 14 туре УПЛ, и Владимир сможет принять участие в этом поединке. Ранее мы сообщали, что судить "Шахтер" – "Динамо" будет человек, назначивший первый видео пенальти в Украине.

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Также известный украинский тренер Йожеф Сабо поделился ожиданиями от ближайшего "украинского классико": "Шахтер" будет злым в матче с "Динамо", а это очень важно в таких поединках".

Смотрите также обзор матча киевского "Динамо" с "Колосом" в УПЛ – 4:0

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Динамо Киев Шахтер Донецк Кубок Украины

Источник: ФФУ

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