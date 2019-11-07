Шепелев, которого удалили в матче с "Шахтером", сыграет в украинском классико

КДК УАФ оценил красную карточку полузащитника "Динамо" в один матч дисквалификации и два - условно

Владимир Шепелев / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Полузащитник "Динамо" Владимир Шепелев сможет принять участие в ближайшем матче киевлян в чемпионате Украины. Ранее мы писали, что "Динамо" перед битвой за второе место в чемпионате Украины теряет четверых игроков.

По решению КДК УАФ, за прямую красную карточку, полученную Шепелевым в поединке 1/8 Кубка Украины против донецкого "Шахтера" (2:1), футболист был дисквалифицирован на один матч плюс два матча условно. Владимир не принимал участие в матче "Динамо" против "Львова" (4:0) в 13 туре чемпионата Украины, который состоялся в воскресенье, 3 ноября, на НСК "Олимпийский" и, соответственно, один матч полузащитник уже пропустил.

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В ближайшее воскресенье, 10 ноября, "Динамо" сыграет в Харькове против "Шахтера" в 14 туре УПЛ, и Владимир сможет принять участие в этом поединке. Ранее мы сообщали, что судить "Шахтер" – "Динамо" будет человек, назначивший первый видео пенальти в Украине.

Также известный украинский тренер Йожеф Сабо поделился ожиданиями от ближайшего "украинского классико": "Шахтер" будет злым в матче с "Динамо", а это очень важно в таких поединках".

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