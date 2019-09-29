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"Динамо" – "Днепр-1": видео голов и обзор матча девятого тура Премьер-лиги

29 сентября, 18:08

Футболистам Алексея Михайличенко противостоит команда, возглавляемая экс-динамовцем Дмитрием Михайленко

Вербич открыл счет в матче

Вербич открыл счет в матче / Фото: Facebook

В воскресенье, 29 сентября, киевское "Динамо" на НСК "Олимпийский" проводит матч девятого тура чемпионата Украины против команды, возглавляемой своим экс-футболистом Дмитрием Михайленко, – "Днепром-1". Смотрите Динамо Днепр-1 в онлайн-трансляции на нашем сайте.

"ДИНАМО" – "ДНЕПР-1" – 1:0 (Вербич, 29)

Счет в матче "Динамо" – "Днепр-1" был открыт на 29-й минуте. Цыганков нашел на фланге Миколенко, тот в одно касание прострелил на Вербичав центр штрафной, а словенцу оставалось только пробить мимо голкипера днепрян – так подопечные Алексея Михайличенко повели 1:0.

Матч "Динамо" – "Днепр-1" продолжается. Идет второй тайм...

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Напомним, посреди недели "Динамо" провело отложенный матч 4-го тура и одолело на выезде "Мариуполь". Эта победа стала для киевлян третьей подряд после затяжного кризиса, но забрала немало сил. А ведь уже в предстоящий четверг им предстоит провести выездной матч второго тура группового этапа Лиги Европы против "Лугано".

Обзор матча "Мариуполь" – "Динамо" (0:1)

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Также сообщалось, что "Динамо" отказалось продавать Цыганкова немцам. Экс-наставник киевлян Александр Хацкевич подтвердил, что лидер команды мог перебраться в чемпионат Германии, но украинский клуб не отпустил своего вингера в "Хоффенхайм" за 20 миллионов евро.

Шикарный гол Цыганкова за сборную Украины

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Источник: Сегодня|Спорт

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