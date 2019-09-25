"Мариуполь" – "Динамо" 0:1: видео гола Вербича и обзор матча Премьер-лиги

Команда Алексея Михайличенко в компенсированное время вырвала победу в поединке с азовцами

"Мариуполь" vs "Динамо" / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

В среду, 25 сентября, в чемпионате Украины состоялся отложенный матч четвертого тура. ФК "Мариуполь" на своем поле принимало киевское "Динамо". Смотрите онлайн Мариуполь – Динамо в трансляции на нашем сайте.

Первый тайм матча "Мариуполь" – "Динамо" изобиловал острыми моментами. Однако на высоте были вратари команд – Рустам Худжамов и Денис Бойко. В итоге на перерыв соперники ушли при счете 0:0.

Обзор первого тайма матча "Мариуполь" – "Динамо"

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Основное время второго тайма также завершилось без голов. И, казалось, быть в этой игре нулевой ничьей. Однако на 91-й минуте поединка "Динамо" сумело-таки забить победный мяч. Подачу Караваева с левого фланга замкнул словенский вингер киевлян Вербич, головой с близкого расстояния расстреляв ворота "Мариуполя". В итоге – 1:0 в пользу "Динамо".

Отметим, что в поединке с азовцами тренер "Динамо" Алексей Михайличенко не мог рассчитывать на ключевого защитника команды Никиту Бурду – он травмировал колено в предыдущем матче и выбыл на длительны срок. На следующей неделе ему предстоит перенести операцию в Испании. Не исключено, Бурда вернется в строй лишь ближе к лету.

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Также мы рассказывали, что первая победа в шести матчах сделала Михайличенко лучшим коучем УПЛ. Лауреата определило Всеукраинское объединение тренеров по футболу, приняв во внимание разгром, учиненный киевлянами полтавской "Ворскле" на ее поле со счетом 5:0.

Смотрите, как "Динамо" громило "Ворсклу" в чемпионате Украины

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