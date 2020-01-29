"Динамо" и "Шахтер": названы первые матчи в истории украинской "вышки", которые рассудит VAR

Поединки киевлян с "Ворсклой" и "горняков" с "Десной" ждет революционное для нашей Премьер-лиги судейство

Украинская футбольная ассоциация назвала первые матчи в истории отечественной Премьер-лиги, которые будут судить с помощью знаменитой системы видеопомощи арбитрам – VAR. Напомним, в таких поединках рефери в поле получает в наушник подсказки от ассистентов, которые смотрят игру в специальном "вагончике" на многочисленных экранах. А в случае необходимости, повтор момента по "телевизору" может посмотреть и сам арбитр в поле.

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Итак, система видеопомощи арбитрам (VAR) впервые в украинской Премьер-лиге будет использована в матче 19-го тура "Динамо" – "Ворскла". Эта встреча состоится 22 февраля на НСК "Олимпийский", начало – в 17.00. А на следующий день, 23 февраля, VAR также будет задействован на матче "Шахтер" – "Десна", который начнется в 17.00 на харьковском ОСК "Металлист".

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Отметим, что система видеопомощи арбитрам в Украине может использоваться лишь на двух матчах в туре. Игры, где будет задействован VAR, определяет комиссия, в которую вошли первый вице-президент УАФ Олег Протасов, председатель комитета арбитров Лучано Луче и исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий.

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Ранее мы сообщали о том, что крысы испортили систему VAR на матче чемпионата Франции. Проблемы были обнаружены по ходу противостоянии "Ниццы" и "Тулузы" – некоторые из кабелей были уничтожены грызунами.

Также мы писали, что скандал с VAR грянул в Саудовской Аравии: систему видеопомощи арбитрам отключили во время матча, чтобы подзарядить телефон. Это сделал один из сотрудников стадиона, в гаджете которого села батарея.

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