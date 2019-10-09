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Скандал с VAR в Саудовской Аравии – ее отключили во время матча, чтобы подзарядить телефон

9 октября, 12:19

Арбитр матча "Аль-Наср" - "Аль-Фатех" хотел воспользоваться системой видеопомощи, но это ему не удалось

В матче чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Наср" – "Аль-Фатех" судейская бригада не смогла воспользоваться системой видеопомощи арбитрам VAR. Главный рефери встречи хотел убедиться в верности решения зафиксировать взятие ворот, однако система дала сбой. Как позже выяснилось, система просто была отключена от сети. Один из сотрудников стадиона отключил аппаратуру, чтобы подзарядить свой телефон.

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Победу в матче одержал "Аль-Наср" благодаря голу, который на 49-й минуте забил нападающий Фирас аль-Бурайкан. Благодаря этому результату "Аль-Наср" с 8 очками поднялся на 8-е место в таблице. "Аль-Фатех" (5 очков) расположился на последнем, 16-м месте.

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Напомним, в 2017 году система VAR использовалась на Кубке конфедераций, а в 2018-м была применена на чемпионате мира. На данный момент VAR используется в ведущих европейских лигах, а также в Лиге чемпионов.

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В чемпионате Украины система видеопомощи судьям должна заработать с февраля, а пока что лишь тестируется и не применяется арбитрами на практике. В противном случае, вероятно, не было бы скандала в матче "Колос" – "Динамо" 0:4, когда полтавский арбитр Андрей Коваленко при счете 0:0 принял нос защитника селян Максименко за руку, ошибочно назначив пенальти в пользу киевлян и несправедливо удалив, вдобавок, футболиста "Колоса".

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арбитраж чемпионат Саудовской Аравии VAR

Источник: Championat.ru

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