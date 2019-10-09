Скандал с VAR в Саудовской Аравии – ее отключили во время матча, чтобы подзарядить телефон

Арбитр матча "Аль-Наср" - "Аль-Фатех" хотел воспользоваться системой видеопомощи, но это ему не удалось

В матче чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Наср" – "Аль-Фатех" судейская бригада не смогла воспользоваться системой видеопомощи арбитрам VAR. Главный рефери встречи хотел убедиться в верности решения зафиксировать взятие ворот, однако система дала сбой. Как позже выяснилось, система просто была отключена от сети. Один из сотрудников стадиона отключил аппаратуру, чтобы подзарядить свой телефон.

Читайте также: VAR в боксе: в Британии хотят ввести систему видеоповторов после разогрева Ломаченко

Победу в матче одержал "Аль-Наср" благодаря голу, который на 49-й минуте забил нападающий Фирас аль-Бурайкан. Благодаря этому результату "Аль-Наср" с 8 очками поднялся на 8-е место в таблице. "Аль-Фатех" (5 очков) расположился на последнем, 16-м месте.

Реклама

Напомним, в 2017 году система VAR использовалась на Кубке конфедераций, а в 2018-м была применена на чемпионате мира. На данный момент VAR используется в ведущих европейских лигах, а также в Лиге чемпионов.

В тренде Соперник Усика провалил допинг-тест. Украинцу экстренно ищут новую жертву

Читайте также: Салах против VAR: "Я принимаю футбол с судейскими ошибками. Это позволяет ему быть захватывающим"

В чемпионате Украины система видеопомощи судьям должна заработать с февраля, а пока что лишь тестируется и не применяется арбитрами на практике. В противном случае, вероятно, не было бы скандала в матче "Колос" – "Динамо" 0:4, когда полтавский арбитр Андрей Коваленко при счете 0:0 принял нос защитника селян Максименко за руку, ошибочно назначив пенальти в пользу киевлян и несправедливо удалив, вдобавок, футболиста "Колоса".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама