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"Динамо" идет на помощь Маркевичу: молодой талант киевлян отправлен спасать "Черноморец"

21 февраля, 18:02

"Моряки" усилились Денисом Янаковым

Киевское "Динамо" отдало в аренду в одесский "Черноморец" 21-летнего флангового полузащитника Дениса Янакова. Срок аренды – полтора года, до лета 2021 года. Отметим, что сейчас "Черноморец" выступает в Первой лиге, где занимает 10-е место в турнирной таблице. Ранее мы писали, что Мирон Маркевич будет помогать сыну в "Черноморце".

В текущем сезоне Янаков выступал за "Динамо" в чемпионате U-21, где принял участие во всех 16-ти матчах "бело-синих" (из которых 11 – в стартовом составе) и забил 8 мячей (3 с пенальти).

В прошлом сезоне Янаков выступал на правах аренды за "Арсенал-Киев", в составе которого дебютировав в Премьер-лиге.

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Ранее мы писали, что "Динамо" не сможет рассчитывать на основного футболиста в матче с "Ворсклой". Никита Бурда восстанавливается от травмы. Киевляне откроют весеннюю часть сезона уже завтра.

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Кстати, одноклубник потроллил игрока "Динамо" за релакс под Киевом. "Ну такое" – ответил на реплику Дениса Попова его партнер Георгий Цитаишвили.

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чемпионат Украины Динамо Киев Черноморец Одесса первая лига Денис Янаков

Источник: Официальный сайт ФК "Динамо"

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