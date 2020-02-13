Семейный тандем: Мирон Маркевич будет помогать сыну в "Черноморце"

Мирон и Остап Маркевичи / Фото: Facebook

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Бывший тренер "Днепра", "Металлиста" и сборной Украины Мирон Маркевич будет помогать своему сыну Остапу Маркевичу в одесском "Черноморце", занимающем сейчас десятое место в Первой лиге.

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Остап Маркевич / Фото: Официальный сайт СК "Днепр-1"

"Думаю, логично и естественно, что я иногда обращаюсь за помощью своего отца, – признался в комментарии Футбол NEWS главный тренер "Черноморца" Остап Маркевич. – Потому что есть некоторые вопросы, которые требуют нужного опыта. Он должен приехать в Турцию, присоединиться к нам на несколько дней, своими глазами увидеть, как развивается "Черноморец". Мой отец – не тот человек, который будет без соответствующего приглашения влезать в чужие дела. Если я его спрошу, думаю, он мне не откажет, и скажет свое мнение"

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Отметим, что Остап Маркевич стал главным тренером "Черноморца" в октябре 2019 года. До этого 41-летний специалист возглавлял "Агробизнес", а также работал в системе испанского "Вильярреала".

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