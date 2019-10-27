"Динамо" – "Карпаты": где смотреть онлайн матч чемпионата Украины

/ Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Сегодня киевское "Динамо" встретится со львовскими "Карпатами" в 12-м туре чемпионата Украины. Этим поединком команды откроют для себя второй круг Премьер-лиги. Встреча начнется в 17:00 и будет показана в прямом эфире на канале 2+2, в интернете и на нашем сайте. Также у нас уже доступен онлайн "Динамо" – "Карпаты".

В первом круге "Динамо" обыграло "Карпаты" на выезде благодаря автоголу Ковтуна и мячу с пенальти в исполнении Беседина. Всего де команды провели между собой 58 матчей: 41 поединок завершился победой киевлян, шесть раз побеждали львовяне и еще 11 матчей не выявили победителя. Разница мячей 107:36 в пользу "Динамо".

Последняя встреча команд в Киеве завершилась неожиданной победой "Карпат" (2:0), в составе которых тогда феерил нынешний игрок "Селтика" Марьян Швед. Александр Хацкевич тогда даже подал в отставку, но его уговорили остаться.

Реклама

После 11 туров "Динамо" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Украины, но опередившая их Десна уже свой матч этого тура сыграла, поэтому победа над львовянами снова вернет команду Алексея Михайличенко на вторую позицию.

"Карпаты" же идут на третье месте, но с конца таблицы. В последний раз "зелено-белые" выигрывали еще в середине сентября, а с тех пор провели уже четыре матча – трижды проиграли и одну встречу свели вничью.

Букмекеры считают "Динамо" безоговорочным фаворитом матча: коэффициент на победу команды Алесей Михайличенко – 1.19, на ничью – 6.25, на победу "Карпат" – 9.75.

Смотрите, как "Динамо" играло с "Копенгагеном" перед встречей с "Карпатами":

Как мы писали ранее, "Динамо" избавится от последнего бразильца и вице-чемпиона мира. В зимнее трансферное окно вице-чемпионы Украины намерены распрощаться с двумя ненужными легионерами – южноамериканцем Сидклеем и хорватом Йосипом Пиваричем.

Также сообщалось, что "Динамо" в предвкушении трех миллионов евро за "буйвола", взбесившего россиян. Роман Яремчук, выступающий сейчас за бельгийский "Гент", может серьезно обогатить свой бывший клуб.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама