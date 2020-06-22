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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Динамо" – "Колос": где смотреть матч чемпионата Украины

22 июня, 15:30

Олег Люлька Олег Люлька

Список трансляций поединка 27-го тура украинской Премьер-лиги на ТВ и в интернете

В понедельник, 22 июня, состоится заключительный матч 27-го тура чемпионата Украины по футболу. "Динамо" на НСК "Олимпийский" принимает "Колос". Начало – в 19:30. Онлайн-трансляция "Динамо" – "Колос" доступна на нашем сайте. Также поединок покажут на ТВ и в интернете.

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Аналитики почти не сомневаются в победе "Динамо" над "Колосом", оценивая вероятность выигрыша киевлян в 82 процента. Тем не менее команда из села Ковалевка в предыдущем туре уже дала понять, что ее не следует недооценивать. Напомним, "Шахтер" с трудом обыграл "Колос", сумев лишь раз распечатать ворота этой команды.

Где смотреть матч "Динамо" – "Колос" 22 июня. Поединок, который начнется в 19:30, в прямой трансляции покажет канал УНИАН, доступный на ресурсе Oll.tv (по подписке). Также трансляция игры пройдет в YouTube на каналах "Динамо" и Football Hub.

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Напомним, до этого "Динамо" выиграло у дебютанта Премьер-лиги "Колоса" оба официальных матча – 4:0 и 2:0. Однако при этом в одном из товарищеских поединков киевляне проиграли команде из Ковалевки со счетом 1:3.

"Подготовку к поединку с "Колосом" мы начали на следующий день после кубковой игры с "Минаем". Ни одного выходного у нас не было, ведь сейчас мы проводим по два матча в неделю, – говорит защитник "Динамо", победитель молодежного чемпионата мира Денис Попов. – Конечно, после трех побед настроение улучшилось. Особенно рады, что вышли в финал Кубка. Что касается игры с "Колосом", то на нее настраиваемся очень серьезно, ведь у нас нет права на ошибку. Нужно быть внимательными. Это интересный соперник, у них есть свой рисунок игры, они могут преподнести сюрприз"

Смотрите, как "Динамо" ранее играло с "Колосом"

Отметим, что перед матчем с "Колосом" "Динамо" занимает вторую строчку в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, имея равное количество очков с "Зарей", но опережая луганчан по личным встречам. Напомним, чемпионом Украины досрочно стал "Шахтер".

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Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
27
23
2
2
69
20
49
71
Забитые 69
Пропущеные 20
Разница 49
Результаты последних матчей: В В В В П
2
ДинамоДинамоДин
26
16
4
6
54
23
31
52
Забитые 54
Пропущеные 23
Разница 31
Результаты последних матчей: В В П Н В
3
ЗаряЗаряЗар
27
16
4
7
44
23
21
52
Забитые 44
Пропущеные 23
Разница 21
Результаты последних матчей: В П В П В
4
ДеснаДеснаДес
27
15
4
8
47
22
25
49
Забитые 47
Пропущеные 22
Разница 25
Результаты последних матчей: П В П В Н
5
АлександрияАлександрияАле
27
13
4
10
39
38
1
43
Забитые 39
Пропущеные 38
Разница 1
Результаты последних матчей: П П П В В
6
КолосКолосКол
26
8
2
16
27
47
-20
26
Забитые 27
Пропущеные 47
Разница -20
Результаты последних матчей: П П П П П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
26
10
4
12
33
38
-5
34
Забитые 33
Пропущеные 38
Разница -5
Результаты последних матчей: П В В В В
8
МариупольМариупольМар
26
7
9
10
27
40
-13
30
Забитые 27
Пропущеные 40
Разница -13
Результаты последних матчей: В Н Н П П
9
ВорсклаВорсклаВор
26
7
5
14
20
41
-21
26
Забитые 20
Пропущеные 41
Разница -21
Результаты последних матчей: В Н Н Н В
10
ОлимпикОлимпикОли
26
6
5
15
23
43
-20
23
Забитые 23
Пропущеные 43
Разница -20
Результаты последних матчей: В Н П Н П
11
ЛьвовЛьвовЛьв
27
5
7
15
19
44
-25
22
Забитые 19
Пропущеные 44
Разница -25
Результаты последних матчей: П П П Н Н
12
КарпатыКарпатыКар
23
2
8
13
18
41
-23
14
Забитые 18
Пропущеные 41
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н П П Н

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расписание чемпионат Украины Динамо Киев Колос Ковалевка

Источник: Сегодня|Спорт

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