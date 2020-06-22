"Динамо" – "Колос": где смотреть матч чемпионата Украины

В понедельник, 22 июня, состоится заключительный матч 27-го тура чемпионата Украины по футболу. "Динамо" на НСК "Олимпийский" принимает "Колос". Начало – в 19:30. Онлайн-трансляция "Динамо" – "Колос" доступна на нашем сайте. Также поединок покажут на ТВ и в интернете.

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Аналитики почти не сомневаются в победе "Динамо" над "Колосом", оценивая вероятность выигрыша киевлян в 82 процента. Тем не менее команда из села Ковалевка в предыдущем туре уже дала понять, что ее не следует недооценивать. Напомним, "Шахтер" с трудом обыграл "Колос", сумев лишь раз распечатать ворота этой команды.

Где смотреть матч "Динамо" – "Колос" 22 июня. Поединок, который начнется в 19:30, в прямой трансляции покажет канал УНИАН, доступный на ресурсе Oll.tv (по подписке). Также трансляция игры пройдет в YouTube на каналах "Динамо" и Football Hub.

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Напомним, до этого "Динамо" выиграло у дебютанта Премьер-лиги "Колоса" оба официальных матча – 4:0 и 2:0. Однако при этом в одном из товарищеских поединков киевляне проиграли команде из Ковалевки со счетом 1:3.

"Подготовку к поединку с "Колосом" мы начали на следующий день после кубковой игры с "Минаем". Ни одного выходного у нас не было, ведь сейчас мы проводим по два матча в неделю, – говорит защитник "Динамо", победитель молодежного чемпионата мира Денис Попов. – Конечно, после трех побед настроение улучшилось. Особенно рады, что вышли в финал Кубка. Что касается игры с "Колосом", то на нее настраиваемся очень серьезно, ведь у нас нет права на ошибку. Нужно быть внимательными. Это интересный соперник, у них есть свой рисунок игры, они могут преподнести сюрприз"

Смотрите, как "Динамо" ранее играло с "Колосом"

Отметим, что перед матчем с "Колосом" "Динамо" занимает вторую строчку в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, имея равное количество очков с "Зарей", но опережая луганчан по личным встречам. Напомним, чемпионом Украины досрочно стал "Шахтер".

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