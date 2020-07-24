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"Динамо" не хочет отпускать Михайличенко: бывшему тренеру предложили новую должность

24 июля, 22:54

Елена Павлова Елена Павлова

А наставник команды Мирча Луческу пока не требует усиления

Уход Алексея Михайличенко с поста главного тренера "Динамо" породил массу слухов по поводу его приемника. В итоге киевский клуб возглавил Мирча Луческу – 74-летний румынский специалист, который в свое время 12 лет тренировал донецкий "Шахтер". Однако даже после назначения страсти вокруг столичной команды не утихают. Теперь Михайличенко получил предложение вернуться на место спортивного директора "Динамо".

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"Михайличенко предложено вернуться на должность спортивного директора "Динамо". Его преемник на тренерской скамье Луческу к моменту знакомства с командой не будет выдвигать требований относительно значительного усиления и собирается посмотреть в действии всех имеющихся игроков на контракте", – написал в своем Twitter журналист телеканалов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас.

Мы также сообщали, что Цыганков получил в "Динамо" нового тренера и начал учиться стрелять. Для нового хобби у футболиста киевской команды оборудована специальная площадка.

Смотрите, как "Динамо" в последнем туре уступило "Колосу"

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должность чемпионат Украины Динамо Киев Алексей Михайличенко

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