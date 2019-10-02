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"Динамо" подписало 4-летний контракт с вратарем за один миллион евро

2 октября, 12:24

Новое соглашение голкипера Георгия Бущана с киевским клубом рассчитано до лета 2023 года

Георгий Бущан

Георгий Бущан / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Киевское "Динамо" подписало новый контракт со своим вратарем Георгием Бущаном. Новое соглашение рассчитано до лета 2023 года. Кстати, Бущан оказался в числе 21 игрока "Динамо", которые вылетели на матч Лиги Европы с "Лугано".

Отметим, что 25-летний Георгий Бущан попал в академию киевлян в 14 лет, а в 2017 году дебютировал за основную команду. В пассиве вратаря – 14 пропущенных мячей в 24 матчах за "Динамо", в десяти из которых он отстоял на ноль. Что интересно, в нынешнем сезоне Бущан играл в трех матчах и не пропустил ни одного мяча.

Смотрите, как с Бущаном на воротах "Динамо" разгромило "Ворсклу" и "Львов"

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Стоит сказать, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость Георгия Бущана в 1 миллион евро. Для сравнения, напротив основного вратаря "Динамо" Дениса Бойко установлен ценник в 2,5 млн евро.

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Напомним, что серия сухих побед "Динамо" при Михайличенко составляет уже четыре поединка. Правда, последняя игра ознаменовалась скандалом. Вацко высмеял пенальти, назначенный в пользу "Динамо" в матче с "Днепром-1",заявив: "Это цирк!"

Обзор победы "Динамо" над "Мальме" в Лиге Европы

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чемпионат Украины Динамо Киев Георгий Бущан

Источник: Сегодня|Спорт

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