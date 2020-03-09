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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Динамо" потеряло капитана перед матчем чемпионата Украины

9 марта, 17:24

Максим Перепелица

Сидорчук пропустит поединок с "Десной" из-за дисквалификации

Полузащитник киевского "Динамо" Сергей Сидорчук не сможет помочь своей команде в матче 23-го тура чемпионата Украины с "Десной", информирует пресс-служба клуба. Дело в том, что в поединке 22-го тура с "Александрией" Сидорчук получил желтую карточку, которая означает для него дисквалификацию на следующий матч.

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Согласно регламенту УПЛ, игрок, получивший четвертое предупреждение в чемпионате, вынужден пропустить следующий матч своей команды. Заметим, что Сергей Сидорчук также получил по предупреждению в матчах 10-го тура с "Колосом", 12-го – с "Карпатами" и 17-го тура – с "Зарей".

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Ранее мы рассказывали, что в чемпионате Украины стали известны первая и вторая шестерки. В последний момент в ТОП-6 запрыгнул "Колос".

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чемпионат Украины Динамо Киев Сергей Сидорчук

Источник: Официальный сайт ФК "Динамо"

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