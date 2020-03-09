"Динамо" потеряло капитана перед матчем чемпионата Украины

Полузащитник киевского "Динамо" Сергей Сидорчук не сможет помочь своей команде в матче 23-го тура чемпионата Украины с "Десной", информирует пресс-служба клуба. Дело в том, что в поединке 22-го тура с "Александрией" Сидорчук получил желтую карточку, которая означает для него дисквалификацию на следующий матч.

Читайте также: "Михайличенко впервые высказался о дисквалификации Беседина за допинг"

Согласно регламенту УПЛ, игрок, получивший четвертое предупреждение в чемпионате, вынужден пропустить следующий матч своей команды. Заметим, что Сергей Сидорчук также получил по предупреждению в матчах 10-го тура с "Колосом", 12-го – с "Карпатами" и 17-го тура – с "Зарей".

Реклама

Ранее мы рассказывали, что в чемпионате Украины стали известны первая и вторая шестерки. В последний момент в ТОП-6 запрыгнул "Колос".

Читайте, как судьи Премьер-лиги установили рекорд по красным карточкам. В шести матчах 22-го тура рефери удалили девять футболистов

Смотрите, как "Динамо" обыграло в гостях "Александрию" в 22-м туре чемпионата страны

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама