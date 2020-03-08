В чемпионате Украины стали известны первая и вторая шестерки

В матче чемпионата Украины завершился 22-й тур Украинской Премьер-лиги. После этого тура команды распределились на верхнюю и нижнюю шестерки. Так, в сумасшедшем матче, который прошел в Киеве "Колос" проиграл "Шахтеру" со счетом 4:3, но успел запрыгнуть в ТОП-6 команд. А вот "Мариуполь", с тремя красными карточками, проиграл "Днепру 1" и остался на восьмом месте.

Верхняя шестерка выглядит таким образом:

"Шахтер", "Динамо", "Заря", "Десна", "Александрия" и "Колос".

Нижняя шестерка:

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"Днепр-1", "Мариуполь", "Львов", "Ворскла", "Олимпик" и "Карпаты".

Отметим, что команды проведут еще 10 туров: домашняя и выездная встреча с 5 командами из своей шестерки. Клубы из ТОП-6 разыграют медали и путевки в еврокубки, команды с 7-й по 12-ю строчки будут бороться за сохранение прописки (последнее место вылетает в первую лигу напрямую, переходные матчи не предусмотрены).

После второго этапа пройдет плей-офф за право сыграть в Лиге Европы. В первом одноматчевом раунде пятое место примет восьмое, а шестое сыграет с седьмым. Победители первого раунда разыграют путевку в еврокубок на поле команды, которая заняла более высокое место в турнирной таблице. Если путевка в ЛЕ достанется победителю Кубка Украины, то в плей-офф сыграют команды с четвертого по седьмое место.

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