VAR вам в помощь: арбитры Премьер-лиги установили рекорд по красным карточкам

Сегодня в Украинской футбольной Премьер-лиге завершился первый этап. Читайте прогноз, расписание и результаты 22-го тура чемпионата Украины. Кроме того, что после воскресных матчей команды разделили на две группы для продолжения сезона, нынешний уик-энд отметился уникальным "достижением".

За шесть поединков тура рефери удалили девять футболистов – это рекорд чемпионата страны сезона 2019/2020. Больше всего, три красные карточки, арбитр показал в матче в Днепре. Причем все – гостям. Как мы писали, "Днепр-1" обыграл "Мариуполь" в большинстве.

В поединке в Чернигове, где "Десна" обыграла "Зарю" (1:0) с использованием системы VAR удалили по одному игроку каждого соперника. "Всего" по одной красной карточке судьи демонстрировали во встречах "Ворскла" – "Олимпик" (1:0), "Александрия" – "Динамо" (1:3), "Колос" – "Шахтер" (3:4) и "Львов" – "Карпаты" (0:0).

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При этом судья Евгений Арановский, который выгнал с поля троих футболистов "Мариуполя", стал лишь третьим в истории наших чемпионатов за 28 лет, кто отваживался на три удаления. В 1992 году от Игоря Ярменчука пострадала "Буковина", в 2017-м от Сергея Бойко – "Шахтер" (Петряк, Фред, Ракицкий).

Смотрите обзор самого результативного матча тура "Колос" – "Шахтер" – 3:4

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