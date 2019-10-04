"Впечатление, что Михайличенко плавят": известный агент назвал игру динамовцев "г**ном в проруби"

По окончании матча "Лугано" - "Динамо" Заховайло написал: "Колхозников не в состоянии обыграть"

"Динамо" Киев / Фото: Reuters

Реклама

Известный футбольный агент Вячеслав Заховайло, сотрудничающий с киевским "Динамо", проехался по игре "Динамо" в матче Лиги Европы с "Лугано". Напомним, поединок вице-чемпионов Украины в Санкт-Галлене с предпоследней командой чемпионата Швейцарии завершился безголевой ничьей 0:0, прервавшей серию из четырех побед киевлян под руководством Алексея Михайличенко.

Читайте также: "Не хватило сил": Михайличенко рассказал, почему "Динамо" не выиграло у "Лугано"

Вячеслав Заховайло / Фото: Facebook

"Я, конечно, извиняюсь, но если вы колхозников не в состоянии обыграть... Тогда я не знаю, как можно рассчитывать на таких мастеров, – написал у себя в Facebook Вячеслав Заховайло. – Сегодня у меня складывалось впечатление... Либо сдают.... Либо тренера плавят. Особо выделялась пара акробатов Шепелев, Буяльский. Делали нам одолжение своим присутствием на поле. Нет слов, вся команда, как г**но в проруби.... Игорь Михалыч говорил, что не видит равнодушных. Как теперь они посмотрят в глаза президенту и всем болельщикам... Все игроки заслужили оскорблений. Не хотите? Не можете? Найдем новых, достойных... Прекращайте позорить клуб"

Обзор матча "Лугано" – "Динамо"

Добавим, что будучи в Швейцарии, команда Алексея Михайличенко получила важное известие из Киева. Согласно результатам жеребьевки, "Динамо" сыграет с "Шахтером" уже в 1/8 Кубка Украины. Поединок пройдет в конце октября.

Смотрите, как "Динамо" обыграло "Шахтер" в Суперкубке-2019

Читайте также: Фанатов "Динамо" избили в Швейцарии перед матчем Лиги Европы: подробности инцидента

Отметим также, что во втором туре Лиги Европы команда экс-тренера "Динамо" Реброва была разгромлена экс-игроком "Зари". Венгерский "Ференцварош" уступил на своем поле "Лудогорцу" со счетом 0:3.

Все подробности в спецтеме Наши в Лиге Европы

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама