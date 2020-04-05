"Динамо" продлило карантин, особо акцентировав игрокам на запрете походов в лес

Футболисты киевской команды будут поддерживать форму дома до 24 апреля - или до следующего распоряжения

Киевское "Динамо" сообщило о сроках нового карантина в клубе. Напомним, предыдущий истек в воскресенье, 5 апреля. "В связи с эпидемиологическим состоянием в нашей стране и мире, а также с решением Кабинета Министров Украины пролонгировать чрезвычайную ситуацию, было решено продлить карантин для всех команд "Динамо" до пятницы, 24 апреля 2020 года, или до следующего распоряжения", – говорится в заявлении столичного клуба.

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"Игроки будут поддерживать физическую форму в индивидуальном порядке по предоставленной программе, в которой были учтены все необходимые изменения и даны рекомендации в связи со сложившейся ситуацией. Руководство и тренерский штаб "Динамо" ожидают от футболистов клуба обязательного соблюдения новых правил карантина и выполнения индивидуальных тренировок", – гласит официальное заявление ФК "Динамо" (Киев)

/ Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

При этом в заявлении "Динамо", адресованном не только болельщикам, но и непосредственно игрокам команды, акцентируется внимание на том, что в Киеве в связи с пандемией коронавируса COVID-19 введен режим чрезвычайной ситуации: "В частности, с 6 апреля будет действовать полный запрет на посещение лесо-парковых зон, скверов и любых общественных мест".

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Отметим, что накануне один из футболистов "Динамо" Александр Караваев признался, что на днях был в лесу. "Солнышко. Говорили, что нельзя на шашлычки и пикнички, но вчера был в лесу – все на пикниках и шашлыках. Когда кого-то конкретно это коснется, только тогда уже начинают переживать", – говорит Караваев.

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