"Динамо" объявило новый карантин из-за коронавируса: сроки – не такие, как по Украине

Игроки столичного клуба будут поддерживать форму в индивидуальном порядке, предварительно, до 5 апреля

Киевское "Динамо" продлило карантин, который изначально был объявлен в клубе до 29 марта. Новый срок – 5 апреля. Об этом сообщил официальный сайт столичного футбольного клуба. Напомним, ранее Кабмин продлил карантин в Украине до 24 апреля.Однако в "Динамо" рассчитывают каким-то образом выйти из изоляции раньше этой даты.

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"Игроки "Динамо" Киев получили уведомление о продлении карантина. В связи с решениями правительства Украины продлить чрезвычайную ситуацию из-за пандемии COVID-19, руководство клуба обратилось к футболистам с призывом продолжить соблюдать правила карантина. Предварительно, для всех команд "Динамо" карантин продлен до 5 апреля. Игроки будут поддерживать физическую форму в индивидуальном порядке по заранее предоставленной программе. Руководство и тренерский штаб ожидают от игроков обязательного соблюдения правил карантина и выполнения индивидуальных тренировок", – говорится в заявлении "Динамо".

Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко / Фото: Facebook

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Напомним, из-за карантина, связанного с распространением коронавируса, чемпионат Украины приостановлен. Ранее сообщалось, что базовая дата возобновления Премьер-лиги – 15 мая. Однако если первенство не удастся возобновить и финальной будет признана текущая турнирная таблица, "Динамо" окажется за бортом Лиги чемпионов, так как на момент остановки первенства занимало в нем третью строчку.

Смотрите, как "Динамо" обыгрывало в чемпионате "Александрию":

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