"Динамо" разгромило "Львов", потеряв перед игрой с "Шахтером" капитана

Сергей Сидорчук, получив красную карточку в игре с ауйтсайдером, пропустит следующий поединок против лидера

Шапаренко - автор гола в ворота ФК "Львов" / Фото: Facebook

В матче тринадцатого тура чемпионата Украины по футболу киевское "Динамо" на НСК "Олимпийский" разгромило худшую команду первенства ФК "Львов" со счетом 4:0. Отличились Шапаренко, Цыганков (с пенальти), Беседин и Попов. Эта победа позволила киевлянам вернуться на вторую строчку турнирной таблицы – команда Алексея Михайличенко обошла на одно очко "Десну", но продолжает уступать 10 пунктов лидеру УПЛ "Шахтеру", накануне разгромившему "Карпаты" со счетом 3:0.

Правда, в матче с ФК "Львов" для "Динамо" не обошлось без ложки дегтя. На 16-й минуте игры капитан киевлян Сидорчук получил желтую карточку, а на 35-й – повторное предупреждение, за что был удален с поля. Таким образом, Сидорчук, на днях забивший сумасшедший гол "Шахтеру" в Кубке, не сыграет против "горняков" в следующем туре чемпионата Украины – 10 ноября в Харькове.

Удаление Сидорчука в матче с ФК "Львов"

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Динамо – Львов – 4:0

Голы: Шапаренко, 11, Цыганков, 30 (с пенальти), Беседин, 82, Попов, 90+1

Динамо: Бущан – Караваев, Попов, Шабанов, Миколенко – Сидорчук, Гармаш (Андриевский, 83) – Цыганков, Шапаренко, Де Пена (Беседин, 77) – Соль (Вербич, 46)

Львов: Сарнавский – Гончар, Борзенко, Братков (Педро, 46), Татарков – Сабино, Приймак, Мартан – Шина (Филипе, 85), Богунов (Велвес, 71), Пернамбуко

Предупреждения: Сидорчук – Приймак, Мартан, Гончар

Удаление: Сидорчук, 35 (Динамо – вторая желтая карточка)

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