"Динамо" сильно пострадало в защите перед "Шахтером", но впервые с сентября готов играть Бурда

Центральный защитник "Динамо" Никита Бурда сможет сыграть против "Шахтера" в рамках 29 тура чемпионата Украины. Об этом сообщил телеграм-канал "Динамо Киев Inside". Украинское дерби состоится завтра, 4 июля, в 19:30 на НСК "Олимпийский" и его можно будет смотреть на ресурсе Oll.tv. Ранее перед последним матчем в сезоне с "Динамо" тренер "Шахтера" рассказал о настрое и травмированных.

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Напомним, что Бурда получил серьезную травму в матче с "Ворсклой"и не играл с сентября 2019 года. Недавно футболист приступил к тренировкам в общей группе. И это хорошая новость для болельщиков киевлян на фоне кадровых проблем в обороне.

Никита Бурда тренируется с партнерами / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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"Мы сильно пострадали в линии обороны — три основных защитника не смогут принять участие в матче с "Шахтером". Миколенко, скорее всего, в том числе. Попов стопроцентно не будет играть в этом матче. Что касается остальных — посмотрим", – рассказал ассистент главного тренера "Динамо" Вадим Евтушенко пресс-службе клуба.

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Мы также писали, что названо имя арбитра на последний матч "Динамо" – "Шахтер" в этом сезоне. Поединок киевлян и "горняков" в эту субботу будет обслуживать днепровский рефери Виталий Романов.

Смотрите, как Никита Бурда забивал "Шахтеру"

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