"Динамо" сломило "Александрию" в матче с тремя пенальти и удалением и догнало "Зарю"

Гости расклеились во втором тайме, когда остались в меньшинстве и пропустили три мяча

Сегодня на столичном НСК "Олимпийский" прошел важный для распределения призовых мест поединок чемпионата Украины. Наш сайт вел онлайн матча "Динамо" – "Александрия". Встреча оказалась богатой событиями и завершилась непростой победой киевлян.

Еще в первом тайме судья назначил три 11-метровых за полчаса игры "Динамо" – "Александрия". Сначала Виталий Романов указал на "точку" после падения Георгия Цитаишвили. Виталий Буяльский не забил пенальти, но оказался самым шустрым на добивании.

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Затем пробивать 11-метровый взялся Назарий Русин за нарушение со стороны латвийского защитника Каспарса Дубры. У форварда вышло лучше, и счет стал 2:0.

На 31-й минуте Дмитрию Гречишкину с пенальти за фол ганского защитника Кадири удалось отыграть один мяч – 2:1.

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А на 55-й минуте Дубра снова подвел "Александрию": опять свалил Русина, увидел перед собой вторую желтую карточку, а затем и красную.

В большинстве "Динамо" добило соперника. Еще три пробоины в воротах Юрия Панькива сделали Виталий Миколенко, Де Пена и Буяльский, оформивший дубль.

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Победа со счетом 5:1 позволила подопечным Алексея Михайличенко набрать 49 очков и догнать "Зарю". Однако луганская команда занимает второе место по дополнительным показателям, "Динамо" – пока что третье. У "Десны" 46 очков, у "Александрии" – 43.

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