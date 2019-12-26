"Динамо" сыграет против команды Милевского и Хачериди в Турции

Стали известны все соперники киевлян на первом сборе в Турции

Виктор Цыганков / Фото: Facebook

Во время первого зимнего тренировочного сбора в турецком Белеке команда Алексея Михайличенко проведет шесть контрольных матчей.

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Два из них – против ФК "Вардар" (Северная Македония) и "Хайдука" (Сплит, Хорватия) состоятся в рамках товарищеского турнира.

Напомним, первый учебно-тренировочный сбор пройдет с 15 по 28 января.

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19.01.2020 "Динамо" – "Легия" (Варшава, Польша)

20.01.2020 "Динамо" – "Нефтчи" (Баку, Азербайджан)

23.01.2020 "Динамо" – ФК "Вардар" (Северная Македония)

24.01.2020 "Динамо" – "Хайдук" (Сплит, Хорватия)

27.01.2020 "Динамо" – "Динамо" (Брест, Беларусь)

28.01.2020 "Динамо" – "Кайрат" (Алма-Ата, Казахстан)

Как сообщалось ранее, "Динамо" вернуло Русина официально – соцсети сочувствуют игроку. "А ведь мог стать вторым Яремчуком", – комментируют болельщики возвращение Назария Русина из "Зари".

Также мы писали, что Миколенко остается, а Иванисеня Киеву не нужен. "Динамо" поставило точку в трансферных слухах о своем защитнике, а также интересе к лидеру полузащиты луганского клуба.

Смотрите, как "Динамо" провело последний матч в Лиге Европы:

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