Миколенко остается, Иванисеня не нужен: "Динамо" ставит точку в трансферных слухах

Летом киевляне вернут из аренды в "Заре" Леднева и Тымчика. Русин присоединится к команде уже зимой

Виталий Миколенко / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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В киевском "Динамо" прокомментировали слухи относительного будущих трансферов команды. В первую очередь, президент киевлян Игорь Суркис опроверг информацию о возможной продаже защитника Виталия Миколенко. Напомним, что "Динамо" возвращает из аренды Назария Русина.

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"Киевское "Динамо" не планирует менять свои принципы работы с молодыми воспитанниками клуба. Миколенко является важным игроком для нашей команды и расставание с ним в планы клуба не входит", – отметил Суркис.

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С момента дебюта в 2017 году Миколенко провел за "Динамо" во всех турнирах уже 64 матча (забил три гола).

Гол Виталия Миколенко в Лиге Европы:

Кроме этого в клубе заявили, что планируют летом вернуть защитника Александра Тымчика и полузащитника Богдана Леднева, которые выступают на правах аренды за луганскую "Зарю". Продавать или обменивать футболистов "Динамо" не планирует, как и не интересуется полузащитником "Зари" Дмитрием Иванисеней.

Напомним, что Тымчик выступает в составе "Зари" с февраля 2018 года. В нынешнем сезоне на счету защитника 17 матчей в чемпионате Украины и шесть поединков квалификации Лиги Европы. Леднев защищает цвета луганского клуба с июля 2018. В нынешнем сезоне провел 16 матчей в Премьер-лиге (забил 9 мячей) и пять игр в квалификации Лиги Европы (1 гол).

Ранее мы рассказывали, что стала известна дата, когда УЕФА рассмотрит дело по игроку "Динамо", который подозревается в применении допинга. Артем Беседин не сможет заниматься футбольной деятельностью месяц.

Также сообщалось, что форварда киевлян Жерсона Родригеса выставят на трансфер. Легионер из Люксембурга неоднократно приезжал на тренировки с перегаром.

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