"Динамо" угодило в сексистcкий скандал: комментатор клубного YouTube-канала наехал на арбитра-женщину

После матча 21-го тура чемпионата Украины, в котором "Динамо" обыграло "Колос" 2:0, вспыхнул сексистский скандал. Причиной стали заявления в прямом эфире во время трансляции этого поединка, сделанные комментатором официального канала столичного клуба в YouTube Игорем Линником по поводу работы судейской бригады Катерины Монузль на игре предыдущего тура "Днепр-1" – "Динамо" (3:1).

"В первом тайме от нас досталось бригаде арбитров (во главе с Виталием Романовым) за то, что совсем уж жесткая манера была судейства. Мы иронизировали, что практически каждый фол приводил к предупреждению. Но надо отдать должное арбитрам, что все действия в матче, которые они принимали, повторы подтверждали. Такого впечатления абсолютно не было на матче, который обслуживала женская бригада в Днепре. Возникает вопрос: необходима ли такая помощь слабого пола сильному мужскому полу в игре в футбол? Я выражаю сугубо свое личное мнение: у меня возникают большие сомнения", – сказал во время трансляции матча "Динамо" – "Колос" на канале столичного клуба в YouTube Игорь Линник

Скандальный фрагмент трансляции смотрите с 1:54:00

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Катерина Монзуль. Фото – Facebook

"Сегодняшняя бригада... Не потому, что она мужская, а потому, что решения, которые они принимают... Вот видно, что эти люди заслуживают доверия", – добавил во время трансляции игры "Динамо" – "Колос" (2:0) Игорь Линник, комментируя уже работу судейской бригады Виталия Романова

Напомним, в матче 20-го тура "Днепр-1" – "Динамо" (3:1) главный арбитр встречи Катерина Монзуль трижды использовала Систему видеопомощи арбитрам (VAR). После просмотров видеоповторов Монзуль удалила у "Динамо" Буяльского и у днепрян Полевого, а также назначила пенальти в пользу киевлян.

Обзор матча "Днепр-1" – "Динамо" (3:1) при судействе Катерины Монзуль

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