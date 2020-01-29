"Динамо" узнало еще одного соперника на втором турецком сборе

Также киевляне проведут поединки против "Олимпии" и "Стремсгодсета"

Динамо Киев / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Клуб "Борац" из Боснии и Герцеговины на своем официальном сайте обнародовал расписание февральских контрольных матчей. В списке присутствует и контрольная игра с вице-чемпионом Украины – киевским "Динамо".

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Дуэль запланирована на 9 февраля. Заметим, что в рамках зимней подготовки "бело-синие" уже провели шесть контрольных поединков. В которых одержали четыре победы, один матч свели вничью и еще в одном уступили.

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Сейчас "Борац" занимает третье место в чемпионате Боснии и Герцеговины. Ранее сообщалось, что "Динамо" на втором сборе сыграет против словенской "Олимпии" и "Стремсгодсета".

Ранее мы рассказывали, что "Динамо" обыграло "Кайрат" в контрольном спарринге: новичок отличился дублем. После этого поединка киевляне отправятся домой.

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Кстати, у "Динамо" новый нападающий – травма Каргбо заставила стать форвардом вратаря Кучерука. Дебют голкипера киевлян в роли полевого игрока состоялся в победном матче с "Кайратом".

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