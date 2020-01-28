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Хачериди дали прозвище в честь российского хип-хоп-исполнителя

28 января, 12:49

Защитник перекрасил цвет волос и подвергся издевкам со стороны одноклубников

Евгений Хачериди

Евгений Хачериди

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Полузащитник брестского "Динамо" Александр Нойок рассказал, как в команде называют защитника Евгения Хачериди. Ранее мы рассказывали, что ни Милевский, ни Хачериди не забили киевскому "Динамо" – украинский клуб разгромил чемпиона Беларуси.

"Хачериди кличку Элджей дали. Приехал в команду, везде называют Хач. А тут волосы покрасил – Элджей уже", – сказал Нойок.

Напомним, контракт Хачериди с "Динамо" Брест вступил в силу первого января. Защитник длительное время находится без игровой практики – последний раз он выходил на поле в официальном матче в конце 2018 года.

Элджей является российским хип-хоп-исполнителем, у которого также белые волосы.

Ранее мы рассказывали, что защитник "Динамо" устроил стрельбу в Турции, чтобы завладеть китом. Футболист киевского "Динамо" поделился со своими подписчиками тем, как он проводит свое свободное время на тренировочном сборе в Турции.

К слову, читайте, как Дуэлунд рассказал о сборе в Турции и задачах "Динамо". Полузащитник поделился впечатлениями от тренировочного процесса.

Смотрите, как киевское "Динамо" уступало шведскому "Мальме" в Лиге Европы (3:4)

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Евгений Хачериди чемпионат Беларуси Динамо Брест

Источник: Миля Шоу

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