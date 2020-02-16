"Динамо" вернулось в Киев и готовится к предстоящему поединку чемпионата Украины

Первый официальный поединок киевляне против "Ворсклы"

Динамо Киев / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

После спаррингов в Турции в Украину вернулось киевское "Динамо". Ранее мы рассказывали, что киевское "Динамо" завершило зимние сборы в Турции победой над "Динамо" Тбилиси.

В воскресенье утром основная и молодежная команды отправились из Белека в аэропорт Антальи, откуда чартерным рейсом улетели в Киев. Напомним, в Турции первая команда провела 12 контрольных матчей – 6 на первом сборе и 6 на втором.

На следующий день динамовцы продолжат подготовку к возобновлению сезона на тренировочной базе "Динамо" в Конча-Заспе. Первый официальный поединок в этом году "Динамо" проведет в ближайшую субботу, когда встретится с полтавской "Ворсклой".

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Ходили слухи, что игрок "Динамо" мог перейти в чемпионат Англии летом 2019-го. Потенциальным трансфером занималась компания, которая организовала переход Александра Зинченко в "Манчестер Сити", но в итоге Миколенко остался в Украине.

Также добавим, что Михайличенко подвел итоги сборов в Турции. Наставник остался доволен контрольными поединками.

Смотрите обзор матча "Динамо" Киев – "Лугано":

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