"Динамо" вернулось в Киев и готовится к предстоящему поединку чемпионата Украины

После спаррингов в Турции в Украину вернулось киевское "Динамо". Ранее мы рассказывали, что киевское "Динамо" завершило зимние сборы в Турции победой над "Динамо" Тбилиси.
В воскресенье утром основная и молодежная команды отправились из Белека в аэропорт Антальи, откуда чартерным рейсом улетели в Киев. Напомним, в Турции первая команда провела 12 контрольных матчей – 6 на первом сборе и 6 на втором.
На следующий день динамовцы продолжат подготовку к возобновлению сезона на тренировочной базе "Динамо" в Конча-Заспе. Первый официальный поединок в этом году "Динамо" проведет в ближайшую субботу, когда встретится с полтавской "Ворсклой".
Ходили слухи, что игрок "Динамо" мог перейти в чемпионат Англии летом 2019-го. Потенциальным трансфером занималась компания, которая организовала переход Александра Зинченко в "Манчестер Сити", но в итоге Миколенко остался в Украине.
Также добавим, что Михайличенко подвел итоги сборов в Турции. Наставник остался доволен контрольными поединками.
Смотрите обзор матча "Динамо" Киев – "Лугано":
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