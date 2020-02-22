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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Динамо" – "Ворскла": видеотрансляция первого после зимнего перерыва официального матча киевлян

22 февраля, 16:56

Встреча 19-го тура Премьер-лиги проходит на стадионе имени Валерия Лобановского

Сегодня, 22 февраля, после более чем двухмесячной паузы, оживает чемпионат Украины по футболу. Вторая встреча дня начинается на стадионе "Динамо" имени Лобановского в столице, где киевляне принимают полтавскую "Ворсклу" – предпоследнюю команду турнира. Наш сайт ведет онлайн "Динамо" – "Ворскла".

В субботу в первом матче 19-го тура Премьер-лиги "Заря" обыграла "Мариуполь"на поле, больше похожем на огород. После успеха "Зари" в Мариуполе подопечные Алексея Михайличенко опустились на третью строчку. Но в случае победы вновь вернут себе вторую позицию. К слову, встреча проходит при пустых трибунах из-за проявления расизма фанатами "бело-синих".

Вашему вниманию – прямая видеотрансляция матча "Динамо" – "Ворскла".

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