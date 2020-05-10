"Динамо" всем составом прошло тестирование на коронавирус: есть результаты

Киевское "Динамо" всем составом прошло тестирование на коронавирус. Как сообщает официальный сайт киевлян, результаты тестов у всех негативные, все здоровы и готовы приступить к командным тренировкам, которые будут разрешены в Украине с 11 мая. Ранее сообщалось, что чемпионат Украины может возобновиться 30 мая: опубликован календарь сезона.

"В течение двух дней игроки, тренерский штаб и обслуживающий персонал команды сдали ПЦР-тесты на COVID-19, суммарно 60 тестов, – сообщил клубному сайту врач первой команды Андрей Шморгун. – Мы получили результаты, все они отрицательные. В дальнейшем мы будем придерживаться регламента по этому вопросу, который должна утвердить Ассоциация футбола. Вероятно, ПЦР-тесты будут проводиться непосредственно перед каждым матчем".

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Отметим, что запрет с командных тренировок снимается при условии обязательного соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий.

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Ранее мы писали, что будет с украинской командой, где обнаружен первый случай заражения коронавирусом. Всех футболистов проверят на инфекцию, но отстранять от матчей не собираются.

Смотрите, как "Динамо" играло до карантина:

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