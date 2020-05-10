Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,82
28,91

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. Новости спорта
  2. ЧУ по футболу

"Динамо" всем составом прошло тестирование на коронавирус: есть результаты

10 мая, 15:34

Александр Трикиша

Киевляне проверились на заражение инфекцией перед началом командных тренировок

Киевское "Динамо" всем составом прошло тестирование на коронавирус. Как сообщает официальный сайт киевлян, результаты тестов у всех негативные, все здоровы и готовы приступить к командным тренировкам, которые будут разрешены в Украине с 11 мая. Ранее сообщалось, что чемпионат Украины может возобновиться 30 мая: опубликован календарь сезона.

"В течение двух дней игроки, тренерский штаб и обслуживающий персонал команды сдали ПЦР-тесты на COVID-19, суммарно 60 тестов, – сообщил клубному сайту врач первой команды Андрей Шморгун. – Мы получили результаты, все они отрицательные. В дальнейшем мы будем придерживаться регламента по этому вопросу, который должна утвердить Ассоциация футбола. Вероятно, ПЦР-тесты будут проводиться непосредственно перед каждым матчем".

Читайте также: "Тесты на коронавирус закупить не успеем": клубы готовятся к возобновлению чемпионата Украины

Отметим, что запрет с командных тренировок снимается при условии обязательного соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий.

Реклама

Ранее мы писали, что будет с украинской командой, где обнаружен первый случай заражения коронавирусом. Всех футболистов проверят на инфекцию, но отстранять от матчей не собираются.

Смотрите, как "Динамо" играло до карантина:

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
23
19
2
2
59
15
44
59
Забитые 59
Пропущеные 15
Разница 44
Результаты последних матчей: П В В П В
2
ЗаряЗаряЗар
23
14
4
5
40
18
22
46
Забитые 40
Пропущеные 18
Разница 22
Результаты последних матчей: В П В В В
3
ДинамоДинамоДин
23
14
4
5
45
18
27
46
Забитые 45
Пропущеные 18
Разница 27
Результаты последних матчей: Н В В П В
4
ДеснаДеснаДес
23
13
4
6
37
16
21
43
Забитые 37
Пропущеные 16
Разница 21
Результаты последних матчей: Н В В В П
5
АлександрияАлександрияАле
23
12
4
7
34
25
9
40
Забитые 34
Пропущеные 25
Разница 9
Результаты последних матчей: В П В Н П
6
КолосКолосКол
23
8
2
13
27
43
-16
26
Забитые 27
Пропущеные 43
Разница -16
Результаты последних матчей: П П П В В
7
Днепр-1Днепр-1Дне
23
8
4
11
28
34
-6
28
Забитые 28
Пропущеные 34
Разница -6
Результаты последних матчей: В В П В Н
8
МариупольМариупольМар
23
6
7
10
21
37
-16
25
Забитые 21
Пропущеные 37
Разница -16
Результаты последних матчей: П П В П П
9
ЛьвовЛьвовЛьв
23
5
6
12
17
36
-19
21
Забитые 17
Пропущеные 36
Разница -19
Результаты последних матчей: Н Н П Н В
10
ВорсклаВорсклаВор
23
6
3
14
16
39
-23
21
Забитые 16
Пропущеные 39
Разница -23
Результаты последних матчей: Н В П В П
11
ОлимпикОлимпикОли
23
5
4
14
18
38
-20
19
Забитые 18
Пропущеные 38
Разница -20
Результаты последних матчей: Н П П П П
12
КарпатыКарпатыКар
23
2
8
13
18
41
-23
14
Забитые 18
Пропущеные 41
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н П П Н

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат Украины Динамо Киев коронавирус

Источники: Официальный сайт ФК "Динамо" , Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Первый футболист в Украине заразился коронавирусом: теперь проверят всю команду
Первый футболист в Украине заразился коронавирусом: теперь проверят всю командуЧУ по футболу
УЕФА спускает в Украину белорусский формат:
УЕФА спускает в Украину белорусский формат: "Шахтер" и "Динамо" будут определять чемпиона по новой схемеФутбол
"Для меня Крым – Украина, война на Востоке – агрессия РФ": игрок "Карпат" извинился за скандальное фотоЧУ по футболу
Карантин в Украине: командам разрешили тренировки на закрытых базах
Карантин в Украине: командам разрешили тренировки на закрытых базахФутбол
"11-метровый – это психология": Шевченко открыл секрет ударов с точки и назвал лучшего спеца по пенальтиЧУ по футболу
Чемпионат Украины возобновится 30 мая: опубликован календарь сезона
Чемпионат Украины возобновится 30 мая: опубликован календарь сезонаЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...