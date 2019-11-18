Лавочником "Динамо" заинтересовался самый титулованный клуб Португалии

Агент Сидклея уже отправился в столицу Португалии на встречу с руководством "Бенфики"

Сидклей / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Бразильский защитник киевского "Динамо" Сидклей может продолжить карьеру в Португалии. 26-летним футболистом заинтересовалась "Бенфика", ищущая замену своему левому защитнику Алехандро Грималдо, который в скором времени перейдет в "Наполи". Ранее мы писали, что "Динамо" избавится от последнего бразильца и вице-чемпиона мира.

Как сообщает Noticiasaominuto, представитель Сидклея уже отправился в столицу Португалии, где у него запланирована встреча с руководством "Бенфики" во главе с Луисом Филипе Виейрой. Португальцы рассматривают бразильца, как одного из реальных претендентов на усиление команды.

Сидклей в Киеве так и не заиграл / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо" Реклама

Контракт Сидклея с "Динамо" рассчитан до лета 2023 года. Transfermarkt.com оценивает бразильца в 4,5 млн евро. Правда, тренерский штаб киевлян не особо рассчитывает на защитника. В текущем сезоне Сидклей не провел ни одного официального матча. Во время паузы на матчи сборных Сидклей принял участие в контрольном поединке против "Оболонь-Бровар" (5:0).

Ранее мы писали, что ультрас "Динамо" опровергли обвинения в расизме: "Это была акция в поддержку пятнистых сов". По версии представителя динамовских ультрас, скандал в матче с "Шахтером" возник из-за ошибки восприятия звуков.

Также стало известно, что грозит Украине, если красную карточку Тайсону оставят в силе: заявление международной федерации. "Любое наказание бразильца передаст неправильное послание от Украины в отношении расизма", – говорят в FIFPro.

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