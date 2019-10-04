В Таиланде забит супергол двойным ударом "ножницами": видео непостижимого шедевра

Удивительный гол был забит в матче 25-го тура чемпионата Таиланда между командами "Нахон Ратчасима" и "Бурирам Юнайтед". На 4-й компенсированной к основному времени встречи минуте, когда счет был 3:1 в пользу гостей, хозяйская команда проводила атаку в надежде избежать поражения. В ходе наступления мяч был направлен в штрафную площадь соперника. На передачу откликнулись сразу двое игроков "Нахон Ратчасима". Более того – оба футболиста приняли нестандартное решение пробить по мячу ударом "ножницами". Несмотря на потенциальную помеху для каждого из них, мяч в итоге оказался в воротах "Бурирама".

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Гол в итоге был записан на одного из пробивавших – 35-летнего тайского полузащитника Крицаду Хемвипата. Правда, этот шедевр не помог команде "Нахон Ратчасима" избежать проигрыша. Итоговый счет – 2:3.

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Автор гола Крицада Хемвипат. Фото – Facebook

Напомним, ранее был назван лучший гол мирового футбола-2019. Его автором признан 18-летний вернерский форвард румынского происхождения Даниэль Жори, который ударом через себя поразил ворота "Ференцвароша", возглавляемого экс-тренером "Динамо" Сергеем Ребровым.

Также мы писали, что игроки юношеской команды "Шахтера" снова повторили трюк Месси и Суареса, хитро разыграв пенальти в матче с ровесниками из "Аталанты". Мудрик, имитируя удар с "точки", отпасовал на одноклубника Судакова, а тот отправил мяч в ворота итальянцев. Выглядело блистательно!

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