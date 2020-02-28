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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Днепр-1" – "Динамо": онлайн-трансляция матча чемпионата Украины

28 февраля, 15:24

Первый поединок очередного тура начнется в Днепре в пятницу в 19:00

Сегодня, 28 февраля, открывается 20-й тур украинской Премьер-лиги. Сегодня проходит только один матч: "Днепр-1" принимает киевское "Динамо". Читайте прогноз, расписание и результаты 20-го тура чемпионата Украины.

Поединок стартует в 19:00 на "Днепр-арене". Хозяева играют в темно-синей форме, а гости – в полностью белой. Интересно, что главным судьей работает харьковчанка Ксения Монзуль. Для нее этот матч – юбилейный, 30-й, в карьере.

"Днепр-1" – "Динамо": онлайн-трансляция

Турнирное положение. Еще несколько лет назад оба соперника боролись за самые высокие места в чемпионате страны, а сейчас решают совершенно разные задачи. "Динамо" вряд ли посягнет на чемпионство "Шахтера", а вот второе место киевлянам предстоит отстаивать. Подопечные Алексея Михайличенко всего на два очка опережают луганскую "Зарю", да и "Александрия" с "Десной" – не так далеко, на расстоянии шести пунктов.

"Днепр-1" в 19 матчах набрал 19 очков и идет восьмым. От последней команды турнира, "Ворсклы", парни Дмитрий Михайленко находятся на расстоянии семи баллов. А от шестого места они отстают на четыре очка.

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
19
17
2
0
51
9
42
53
Забитые 51
Пропущеные 9
Разница 42
Результаты последних матчей: В В В Н В
2
ДинамоДинамоДин
19
12
3
4
38
13
25
39
Забитые 38
Пропущеные 13
Разница 25
Результаты последних матчей: В В П В В
3
ЗаряЗаряЗар
19
11
4
4
36
17
19
37
Забитые 36
Пропущеные 17
Разница 19
Результаты последних матчей: В П В В П
4
ДеснаДеснаДес
19
10
3
6
29
14
15
33
Забитые 29
Пропущеные 14
Разница 15
Результаты последних матчей: П П В В П
5
АлександрияАлександрияАле
19
10
3
6
24
19
5
33
Забитые 24
Пропущеные 19
Разница 5
Результаты последних матчей: П В В П В
6
КолосКолосКол
19
7
2
10
20
32
-12
23
Забитые 20
Пропущеные 32
Разница -12
Результаты последних матчей: В П В П В
7
МариупольМариупольМар
19
5
7
7
18
28
-10
22
Забитые 18
Пропущеные 28
Разница -10
Результаты последних матчей: П В Н Н П
8
Днепр-1Днепр-1Дне
19
5
4
10
19
29
-10
19
Забитые 19
Пропущеные 29
Разница -10
Результаты последних матчей: Н П П В В
9
ЛьвовЛьвовЛьв
19
5
3
11
15
32
-17
18
Забитые 15
Пропущеные 32
Разница -17
Результаты последних матчей: В В Н П П
10
ОлимпикОлимпикОли
19
5
3
11
16
33
-17
18
Забитые 16
Пропущеные 33
Разница -17
Результаты последних матчей: П П П П В
11
ВорсклаВорсклаВор
19
4
2
13
13
35
-22
14
Забитые 13
Пропущеные 35
Разница -22
Результаты последних матчей: П В П В П
12
КарпатыКарпатыКар
19
2
6
11
16
34
-18
12
Забитые 16
Пропущеные 34
Разница -18
Результаты последних матчей: Н П П П П

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Где смотреть. Встречу в прямом эфире покажет телеканал "2+2". Начнется трансляция уже в 18:55.

Прогнозы. Однозначным фаворитом матча являются гости из столицы. Коэффициент на их победу – около 1.27, а на хозяев – аж 11. На ничью в букмекерских конторах можно поставить за 5.50. Во встрече ожидают 2-3 гола, а самыми вероятными авторами считают киевлян Назария Русина и Беньямина Вербича (по 2.50).

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Личные встречи. В новую эпоху клуба из Днепра соперники встречались всего два раза. Два года назад "Динамо" обыграло "Днепр-1" на его поле в полуфинале Кубка Украины – 4:1. В рамках Премьер-лиги команды сыграли один матч – в первом круге в Киеве хозяева победили со счетом 2:0.

На своем поле днепряне в УПЛ четыре раза побеждали и пять – уступали. Нынешняя дуэль – 10-я домашняя. "Динамо" в последних шести матчах на выезде пять раз побеждало и раз проиграло. В первых после зимней паузы встречах киевляне одолели дома "Ворсклу" (2:1), а "Днепр-1" разошелся во Львове миром с "Карпатами" (1:1).

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