"Днепр-1" – "Динамо": онлайн-трансляция матча чемпионата Украины

Первый поединок очередного тура начнется в Днепре в пятницу в 19:00

Сегодня, 28 февраля, открывается 20-й тур украинской Премьер-лиги. Сегодня проходит только один матч: "Днепр-1" принимает киевское "Динамо". Читайте прогноз, расписание и результаты 20-го тура чемпионата Украины.

Поединок стартует в 19:00 на "Днепр-арене". Хозяева играют в темно-синей форме, а гости – в полностью белой. Интересно, что главным судьей работает харьковчанка Ксения Монзуль. Для нее этот матч – юбилейный, 30-й, в карьере.

"Днепр-1" – "Динамо": онлайн-трансляция

Турнирное положение. Еще несколько лет назад оба соперника боролись за самые высокие места в чемпионате страны, а сейчас решают совершенно разные задачи. "Динамо" вряд ли посягнет на чемпионство "Шахтера", а вот второе место киевлянам предстоит отстаивать. Подопечные Алексея Михайличенко всего на два очка опережают луганскую "Зарю", да и "Александрия" с "Десной" – не так далеко, на расстоянии шести пунктов.

"Днепр-1" в 19 матчах набрал 19 очков и идет восьмым. От последней команды турнира, "Ворсклы", парни Дмитрий Михайленко находятся на расстоянии семи баллов. А от шестого места они отстают на четыре очка.

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Где смотреть. Встречу в прямом эфире покажет телеканал "2+2". Начнется трансляция уже в 18:55.

Прогнозы. Однозначным фаворитом матча являются гости из столицы. Коэффициент на их победу – около 1.27, а на хозяев – аж 11. На ничью в букмекерских конторах можно поставить за 5.50. Во встрече ожидают 2-3 гола, а самыми вероятными авторами считают киевлян Назария Русина и Беньямина Вербича (по 2.50).

Личные встречи. В новую эпоху клуба из Днепра соперники встречались всего два раза. Два года назад "Динамо" обыграло "Днепр-1" на его поле в полуфинале Кубка Украины – 4:1. В рамках Премьер-лиги команды сыграли один матч – в первом круге в Киеве хозяева победили со счетом 2:0.

На своем поле днепряне в УПЛ четыре раза побеждали и пять – уступали. Нынешняя дуэль – 10-я домашняя. "Динамо" в последних шести матчах на выезде пять раз побеждало и раз проиграло. В первых после зимней паузы встречах киевляне одолели дома "Ворсклу" (2:1), а "Днепр-1" разошелся во Львове миром с "Карпатами" (1:1).

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