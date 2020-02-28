Прогноз букмекеров на матч "Днепр-1" – "Динамо" в чемпионате Украины

Киевское "Динамо" является фаворитом стартового матча 20-го тура чемпионата Украины против "Днепр-1". Матч состоится сегодня в Днепре на "Днепр Арене", стартовый свисток прозвучит в 19:00. "Днепр-1" – "Динамо" онлайн трансляция уже доступна на нашем сайте.

Где смотреть матч "Днепр-1" – "Динамо"

Коэффициент на победу команды Алексея Михайличенко – 1.28, на ничью – 5.50, на победу "Днепр-1" – 11.5. Если перевести в проценты, то шансы команд следующие: 74% на победу "Динамо" и 8% – на "Днепр-1".

Самым вероятным результатом матча может стать победа "Динамо" со счетом 2:0 (6.30), затем идет минимальная победа киевлян 1:0 (7.30). Котировки на победу "Днепр-1" со счетом 1:0 – 23.00.

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Фаворитами среди авторов забитых мячей являются игроки "Динамо" Беньямин Вербич и Назарий Русин (2.50). Также очередной шедевр, как в прошлом матче против "Ворсклы", может организовать Виталий Буяльский (4.50).

У "Днепр-1" больше всего шансов отличиться у арендованного у "Динамо" Владислава Супряги (4.00) и Франческо Ди Франко (5.50).

В первом круге "Динамо" в Киеве обыграло "Днепр-1" благодаря голам Вербича и Цыганкова. К слову, Виктор вернулся в общую группу киевлян и готов сыграть в сегодняшней встрече. А "Днепр-1" сможет рассчитывать на нападающего Владислава Супрягу, который играет в клубе на правах аренды из "Динамо". В то же время другому динамовцу Сергею Булеце выйти на поле не разрешили.

Смотрите, как "Динамо" и "Днепр-1" играли в первом круге:

Смотрите, как "Динамо" U-19 проиграло серию пенальти в Юношеской лиге УЕФА:

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