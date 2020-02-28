Где смотреть матч "Днепр-1" – "Динамо" в чемпионате Украины

В пятницу, 28 февраля, матчем между "Днепр-1" и киевским "Динамо" стартует 20-й тур чемпионата Украины. Матч состоится в Днепре на "Днепр Арене" и начнется в 19:00. В прямом эфире поединок покажут на телеканале "2+2", также встречу покажут онлайн на сайте Youtube. "Днепр-1" – "Динамо" смотреть онлайн также можно с помощью нашей трансляции.

"Динамо" занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от лидирующего донецкого "Шахтера" на 14 очков. В спину им дышит луганская "Заря", которая отстает всего на два очка и уже обыгрывала киевлян в текущем сезоне.

"Днепр-1" идет на восьмом месте в чемпионате Украины и ведет борьбу за первую шестерку, где будут разыгрываться путевки в еврокубки. До конца первого этапа осталось всего три тура, а впереди у днепрян матчи против "Динамо", "Шахтера" и "Мариуполя" – в таких условиях рассчитывать на очки очень тяжело, а ведь "Днепр-1" отстает от "Колоса" на четыре очка и "Мариуполя" – на три.

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В первом круге "Динамо" в Киеве обыграло "Днепр-1" благодаря голам Вербича и Цыганкова. К слову, Виктор вернулся в общую группу киевлян и готов сыграть в сегодняшней встрече. А "Днепр-1" сможет рассчитывать на нападающего Владислава Супрягу, который играет в клубе на правах аренды из "Динамо". В то де время другому динамовцу Сергею Булеце выйти на поле не разрешили.

Букмекеры считают "Динамо" безоговорочным фаворитом матча: коэффициент на победу команды Алексея Михайличенко – 1.27, на ничью – 5.40, на победу "Днепр-1" – 11.00.

Смотрите, как "Динамо" и "Днепр-1" играли в первом круге:

Смотрите, как "Динамо" U-19 проиграло серию пенальти в Юношеской лиге УЕФА:

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