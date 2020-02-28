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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Где смотреть матч "Днепр-1" – "Динамо" в чемпионате Украины

28 февраля, 17:06

Список трансляций стартового матча 20-го тура чемпионата Украины

В пятницу, 28 февраля, матчем между "Днепр-1" и киевским "Динамо" стартует 20-й тур чемпионата Украины. Матч состоится в Днепре на "Днепр Арене" и начнется в 19:00. В прямом эфире поединок покажут на телеканале "2+2", также встречу покажут онлайн на сайте Youtube. "Днепр-1" – "Динамо" смотреть онлайн также можно с помощью нашей трансляции.

"Динамо" занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от лидирующего донецкого "Шахтера" на 14 очков. В спину им дышит луганская "Заря", которая отстает всего на два очка и уже обыгрывала киевлян в текущем сезоне.

"Днепр-1" идет на восьмом месте в чемпионате Украины и ведет борьбу за первую шестерку, где будут разыгрываться путевки в еврокубки. До конца первого этапа осталось всего три тура, а впереди у днепрян матчи против "Динамо", "Шахтера" и "Мариуполя" – в таких условиях рассчитывать на очки очень тяжело, а ведь "Днепр-1" отстает от "Колоса" на четыре очка и "Мариуполя" – на три.

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
19
17
2
0
51
9
42
53
Забитые 51
Пропущеные 9
Разница 42
Результаты последних матчей: В В В Н В
2
ДинамоДинамоДин
19
12
3
4
38
13
25
39
Забитые 38
Пропущеные 13
Разница 25
Результаты последних матчей: В В П В В
3
ЗаряЗаряЗар
19
11
4
4
36
17
19
37
Забитые 36
Пропущеные 17
Разница 19
Результаты последних матчей: В П В В П
4
ДеснаДеснаДес
19
10
3
6
29
14
15
33
Забитые 29
Пропущеные 14
Разница 15
Результаты последних матчей: П П В В П
5
АлександрияАлександрияАле
19
10
3
6
24
19
5
33
Забитые 24
Пропущеные 19
Разница 5
Результаты последних матчей: П В В П В
6
КолосКолосКол
19
7
2
10
20
32
-12
23
Забитые 20
Пропущеные 32
Разница -12
Результаты последних матчей: В П В П В
7
МариупольМариупольМар
19
5
7
7
18
28
-10
22
Забитые 18
Пропущеные 28
Разница -10
Результаты последних матчей: П В Н Н П
8
Днепр-1Днепр-1Дне
19
5
4
10
19
29
-10
19
Забитые 19
Пропущеные 29
Разница -10
Результаты последних матчей: Н П П В В
9
ЛьвовЛьвовЛьв
19
5
3
11
15
32
-17
18
Забитые 15
Пропущеные 32
Разница -17
Результаты последних матчей: В В Н П П
10
ОлимпикОлимпикОли
19
5
3
11
16
33
-17
18
Забитые 16
Пропущеные 33
Разница -17
Результаты последних матчей: П П П П В
11
ВорсклаВорсклаВор
19
4
2
13
13
35
-22
14
Забитые 13
Пропущеные 35
Разница -22
Результаты последних матчей: П В П В П
12
КарпатыКарпатыКар
19
2
6
11
16
34
-18
12
Забитые 16
Пропущеные 34
Разница -18
Результаты последних матчей: Н П П П П

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В первом круге "Динамо" в Киеве обыграло "Днепр-1" благодаря голам Вербича и Цыганкова. К слову, Виктор вернулся в общую группу киевлян и готов сыграть в сегодняшней встрече. А "Днепр-1" сможет рассчитывать на нападающего Владислава Супрягу, который играет в клубе на правах аренды из "Динамо". В то де время другому динамовцу Сергею Булеце выйти на поле не разрешили.

Букмекеры считают "Динамо" безоговорочным фаворитом матча: коэффициент на победу команды Алексея Михайличенко – 1.27, на ничью – 5.40, на победу "Днепр-1" – 11.00.

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Смотрите, как "Динамо" и "Днепр-1" играли в первом круге:

Смотрите, как "Динамо" U-19 проиграло серию пенальти в Юношеской лиге УЕФА:

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чемпионат Украины Динамо Киев Днепр-1

Источник: Сегодня|Спорт

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