Две сенсации подряд "Шахтер" и "Днепр-1" не сотворят, – мнение букмекеров о матче тура

Во вторник и среду в украинской Премьер-лиге проходят матчи 21-го тура. Сегодня играется пять поединков из шести. В частности наш сайт ведет "Шахтер" – "Днепр-1" онлайн матча. Встреча начнется на стадионе "Металлист" в "Харькове в 19:00.

Естественно, что во встрече первой и восьмой команды турнира букмекерские конторы отдают явное предпочтение чемпиону Украины. Несмотря на то, что "Шахтер" в предыдущем туре неожиданно проиграл полтавской "Ворскле", которая занимает предпоследнее место, а "Днепр-1" сенсационно разбил киевское "Динамо". Коэффициент на победу "горняков" колеблется около 1.20, а на успех гостей – 14.50, на ничью – 7.10.

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Ожидается, что в поединке забьют 2-3 мяча, а самые вероятные варианты счета – 2:0 (коэф. – 5.90) и 3:0 (6.60). К примеру, минимальный успех "Днепра-1" (1:0) оценивают коэффициентом 31! Ближе всего к взятию ворот, по мнению букмекеров, должны быть Мораес (1.77), Марлос (2.21), Тайсон (2.27) и Тете (4.00). А вот среди подопечных Дмитрия Михайленко вряд ли кому-то удастся отличиться. Скажем, на автора хет-трика в ворота "Динамо" Владислава Супрягу дают 4.00...

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