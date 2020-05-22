Едва не проиграли в селе: один из лидеров второго дивизиона напугал середняка украинской Премьер-лиги

В пятницу в Украине прошли три контрольных поединка с участием команд Премьер-лиги. В первом из них "Динамо" не смогло забить лидеру Первой лиги. Также сегодня "Ворскла" уступила в гостях "Александрии" со счетом 2:4. Еще одна встреча состоялась на Закарпатье.

В селе Минай одноименная команда, занимающая третье место в Первой лиге, принимала "Львов" – девятый коллектив Премьер-лиги. Хозяева напугали львовян в начале, открыв счет усилиями Стасюка. Но подопечные Егише Меликяна в конце первого тайма сравняли счет (Альваро), а во втором Шина вывел их вперед – 2:1. Пенальти в исполнении Нуриева давал шанс "Минаю" сохранить почетную ничью, но на 85-й минуте Ренан принес победу "Львову" – 3:2. К слову, смотрите календарь товарищеских матчей в Украине перед возобновлением сезона.

В субботу пройдет еще одна игра с участием команд элитного дивизиона: "Колос" – "Олимпик". Вчера мы писали, что в Первой лиге Украины готовят финиш в беспрецедентном формате.

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